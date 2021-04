El Cuponazo de la ONCE deja 245.000 euros en Málaga capital

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado parte de su fortuna en la ciudad de Málaga, donde José Antonio Santiago, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1999, vendió ocho cupones premiados, tres de ellos agraciados con 40.000 euros, en la categoría XXL, y cinco con 25.000 euros, repartiendo así 245.000 euros entre la avenida de Europa y el barrio de las Delicias, en la zona de Carretera de Cádiz, donde vende por las mañanas y por las tardes respectivamente.

Santiago, que repartió otros 300.000 euros en Nerja en 2001, se declaraba esta mañana "feliz" por la suerte dada a sus vecinos. "Me siento como si me hubiera tocado a mí, es una cosa muy grande. Una alegría muy grande con la necesidad que hay en estos tiempos, porque hay personas que lo están pasando muy mal y he ayudado a algunas personas a superarlo. Seguro que esto levanta el ánimo", decía.

Este sorteo ha dejado otros 250.000 euros en Sevilla y 100.000 en Puente Genil (Córdoba), por lo que ha repartido 595.000 euros entre las tres provincias andaluzas, y ha repartido más de 11,2 millones de euros entre la Comunidad Valenciana, donde se ha vendido la serie agraciada con nueve millones de euros, Aragón, Canarias y Cataluña, han informado desde la ONCE en un comunicado.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por 3 euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por 5 euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría. Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos, ofrece el próximo viernes, día 23 de abril, un bote de 22 millones de euros.

Y para el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre, que se celebra el domingo 2 de mayo, la ONCE ofrece un premio mayor de 17 millones de euros y 99 cupones agraciados con 40.000 euros a los que coincidan con las cinco cifras del número premiado, entre otros muchos premios.