Dani Pérez anuncia que el PSOE pedirá la dimisión de Aguirre si la Junta no acepta el plan de choque para la sanidad que proponen

Arranca el año político diez días después que el año oficial, después de un período vacacional tenso por el aumento de la curva de contagios por Covid, y casi todas las miradas en el inicio año del partido socialista de Málaga han estado puestas en la situación de la Atención Primaria. Por ese motivo, Dani Pérez, secretario general del PSOE en Málaga, ha anunciado que si la Junta de Andalucía no responde al plan de choque para la sanidad presentado por Juan Espadas, secretario general del partido en Andalucía, el grupo socialista pedirá la dimisión del consejero de Salud, Jesús Aguirre, al que ha tachado de "ausente e incapaz de dar respuesta cuando es más necesario".

Este plan de choque se sustenta en una respuesta rápida de contratación de personal para refuerzo del sistema sanitario y "que no se vaya a despedir a los 12.000 trabajadores que cumplen su contrato en marzo". A esto ha añadido que se sumarían los 8.000 "despidos, porque la no renovación de los contratos son despidos" que se produjeron en noviembre. Además, ha mostrado su preocupación porque sólo se ha conseguido recuperar a un médico jubilado en su último plan para recuperar sanitarios en esta situación.

Pérez, que fue delegado de Sanidad de la Junta de Andalucía en Málaga bajo el mandato de Susana Díaz, se ha mostrado especialmente preocupado por el estado de la Atención Primaria y el efecto que su saturación puede tener sobre otras afecciones; "si el médico que debe tratar al hipertenso, al diabético o que tiene que derivar al especialista está colapsado por atender a pacientes Covid, puede provocar una falta de diagnóstico previo efectivo, lo que puede suponer que cuando se diagnostique la dolencia sea una enfermedad crónica o puede derivar incluso en fallecidos por no haber atendido a los pacientes a tiempo".

Además, ha puesto la mira sobre la campaña de la gripe, "que comienza ahora y puede convivir el Covid con la gripe, con lo que eso supondría para la Atención Primaria". Ha añadido que no entiende "esta situación ya que con Rajoy se cortó la financiación a las autonomías", pero que bajo el mandato de Pedro Sánchez "y gracias a Europa se han transferido grandes cantidades a las autonomías, por eso no entendemos los recortes".

El secretario provincial del PSOE aprovechó para no poner sólo la mira en la situación sanitaria y pidió a la Junta una gestión efectiva, "Bendodo y Moreno vienen mucho, pero Málaga está a la cola de inversión por habitante en Andalucía", a lo que ha añadido que en los tres años que lleva el Partido Popular en la Junta de Andalucía "no han presentado ningún proyecto que no estuviera ya en marcha" en la anterior legislatura.