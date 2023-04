Dani Pérez acusa al alcalde de Málaga de estar al tanto de "la sombra de la corrupción en Smassa"

Un día después de que comiencen las diligencias previas por el caso del aparcamiento de Pío Baroja, Dani Pérez, el candidato a la Alcaldía por el PSOE, ha arremetido contra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asegurando que "tenía conocimiento de la sombra de la corrupción en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa)". El PSOE está personado como acusación particular en la causa.

Así lo ha señalado Pérez después de la declaración en el juzgado del gerente de Smassa, Manuel Díaz Guirado, al tiempo que ha exigido "la publicación de la carta sobre las supuestas irregularidades en las obras del aparcamiento Píoz Baroja de El Palo que el exsecretario del consejo de administración envió al alcalde".

En concreto, ha detallado que "el que fuera secretario del consejo de administración de Smassa, Francisco Souvirón, confirmó en sede judicial que fue cesado después de 27 años al frente de su responsabilidad por negarse a realizar un informe para que la parte privada cambiará el voto en el consejo que aprobó la adjudicación del aparcamiento Pio Baroja".

"El exsecretario confirmó que recibió una llamada previa del gerente pidiéndole la elaboración de dicho informe y también dijo que comunicó estos hechos por carta al alcalde", ha dicho Pérez y ha agregado que "se negó a hacerlo porque, según su criterio profesional, lo que quería el gerente atentaba contra el interés general de la sociedad municipal e incluso contra los propios privados", como adelanta Cadena Ser.

A juicio de Pérez, "estamos ante una situación extremadamente grave". "Es muy importante tener en cuenta que todo lo que pasó el secretario del consejo de administración lo puso en conocimiento del alcalde a través de una carta, que el secretario llegó a hablar con el alcalde de los hechos que estaban pasando y que el alcalde no dio ninguna respuesta", ha relatado el portavoz socialista.

También Pérez ha recordado que tras la declaración del gerente este pasado miércoles "conocimos que un abogado externo a la Sociedad Municipal de Aparcamientos y amigo del concejal de movilidad, José del Río, hizo un informe ad hoc para que la parte privada pudiera votar a favor de la adjudicación". Sobre la relación de amistad del abogado con el edil de Movilidad, Pérez ha sostenido en rueda de prensa que es Del Río quien se encarga de buscar al letrado, según habría afirmado él mismo en sede judicial.

Por ello, ha anunciado que el PSOE va a solicitar que "se haga pública la carta que remitió el exsecretario del consejo de administración al alcalde donde relata todo lo hechos". De igual modo, ha pedido conocer "el nombre del abogado que firmó el informe para saber a qué se comprometía el Ayuntamiento con la parte privada". "Pudo haber una presunto amañamiento de contrato para que finalmente la empresa adjudicataria recibiera este contrato", ha subrayado.

"Estamos hablando de una información que ratificó en sede judicial el exsecretario del consejo de administración y también quien fuera la jefa técnica de la oficina Smassa, que también ratificó su denuncia y además aportó toda la documentación donde relacionan todas las presuntas irregularidades que le obligaban a cruzar una línea roja, que la podían llevar a la cárcel, y que se negó a hacer. Debido a negarse a hacer ese tipo de actuaciones que le pedía al gerente fue cesada de sus responsabilidades", ha apostillado.

Pérez ha insistido en que "de toda esta sombra de la corrupción tenía conocimiento el alcalde de la ciudad de Málaga. Es un hecho extremadamente grave", ha afirmado y ha advertido de que "esto va creciendo por día, cada día vamos conociendo más información de que las presuntas irregularidades denunciadas en la Sociedad Municipal de Aparcamientos tienen un máximo responsable y es su gerente, Manuel Díaz, por el que el alcalde puso la mano en el fuego".

Por último, Pérez ha recordado que "Díaz abandonó la política por la sombra de la corrupción años atrás y ha vuelto a la política para seguir aumentando la sombra de la corrupción en el Ayuntamiento de Málaga".

Cabe recordar que Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. Fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que –según dijo– había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".