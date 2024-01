Dani Pérez al delegado de Salud de Málaga: "Que se deje de tonterías"

El vídeo del delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, en el que decía sobre las mascarillas que "¿quién necesita que nos obliguen a algo que sabemos?" ha tenido respuesta por parte del secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, que le ha pedido "que se deje de tonterías" y "trabaje por resolver la crisis sanitaria que sufre la provincia".

Ante las puertas del hospital comarcal de Antequera, Pérez ha defendido la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sanitarios. "Quiero decirle al señor Bautista que ya está bien de vídeos chorradas, que lo que tiene que hacer es gestionar, que se deje de tonterías y que se ponga a trabajar porque hay una situación de crisis sanitaria", ha dicho, al tiempo que ha recordado que el propio presidente del Colegio de Médicos de Málaga ha abogado por el uso de las mascarillas en los centros sanitarios.

Bautista se refirió este pasado martes a "la polémica" sobre el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros de salud y preguntó "¿quién necesita que nos obliguen por real decreto a algo que todos sabemos?". "No os dejéis guiar por polémicas políticas", dijo el delegado.

Así, Bautista se preguntaba si "¿hay alguien en España que no sepa que cuando llega la época de la gripe se tiene que vacunar?, ¿Hay alguien que no lo sepa? Venga, vacunaros". "¿Hay alguien que no sepa que tenemos que lavarnos las manos con frecuencia y más en esta época? ¿Hay alguien que no lo sepa? Venga, higiene de manos", ha continuado.

"¿Quién necesita que nos obliguen por real decreto a algo que todos sabemos?", ha preguntado el delegado territorial de Salud en Málaga, al tiempo que ha señalado que "esto es toda una polémica para tapar una cosa, para tapar otra". "Que no os cuente milongas, ya somos adultos. Os tenéis que vacunar, lo sabéis todos", ha apostillado.

"Caos" en la sanidad andaluza

Por otro lado, Pérez ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se está cargando la sanidad". "Ha sumido a la sanidad andaluza en un caos. Nos encontramos en una situación de crisis sanitaria por la falta de gestión o por la incompetencia del PP y, sobre todo, de Moreno Bonilla", ha asegurado.

Así, se ha referido a las dimisiones del viceconsejero de salud y del gerente del SAS. "Lo que tendría que haber hecho la consejera de Salud, Catalina García, es dimitir por vergüenza ante la situación que ha dejado la sanidad, con más de un millón de andaluces pendientes de una actuación quirúrgica o de una cita con el especialista", ha afirmado.

De igual modo, ha señalado que "la mala gestión" del PP "ha llevado a que se incremente el gasto farmacéutico en un 30% en Andalucía". "Esto al final va en detrimento de la sanidad pública. Esto demuestra que el sistema de subasta que estaba establecido para los medicamentos funcionaba y que a día de hoy quienes se están haciendo ricos con esta actuación del Servicio Andaluz de Salud son las farmacéuticas, mientras los andaluces estamos viendo cómo se nos están recortando los derechos en materia sanitaria", ha concluido.

Listas de espera

Por su parte, el coordinador del gabinete parlamentario del partido y portavoz socialista en Antequera, José Luis Ruiz Espejo, ha apuntado "que más de 9.000 personas están en lista de espera para una consulta o para una intervención quirúrgica en el hospital comarcal de Antequera: 5.800 pendientes de una consulta con el especialista y más de 3.000 personas esperando una intervención quirúrgica". "Esto es insostenible para la comarca de Antequera", ha apostillado.

Ruiz Espejo ha exigido que "se adopten medidas que sean efectivas para reducir de forma rápida estas listas de espera y evitar esa demora que están teniendo los pacientes en la comarca de Antequera" y ha anunciado que el PSOE va a presentar una moción en el Consistorio antequerano "proponiendo medidas para bajar las listas de espera y mostrar el apoyo a los profesionales sanitarios".

En la misma línea, el diputado provincial y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha detallado "los problemas sanitarios en la comarca de Antequera, como los problemas de ambulancia, que Archidona sea la única cabecera de comarca que no tiene un segundo punto de urgencias, que aún no esté instalado el 061 en Antequera para toda la comarca, que haya centros de salud en muy mal estado, como los de Villanueva de Tapia, Cañete la Real o Cuevas de San Marcos, o que a partir de las 14.00 horas no haya nadie que nos pueda atender". "Cuando hay algún tipo de emergencia son varias localidades las que se quedan sin médico, que se quedan sin ningún tipo de atención", ha apuntado.