Dani Rovira vuelca su pasión por los animales en 'Un día de perros', su regreso a RTVE

El cómico, actor y presentador Dani Rovira, regresa a RTVE dos años después para presentar Un día de perros, el videopodcast que llegará a RTVE Play este domingo y que estará dedicado a ayudar a los dueños de perros en su cuidado, educación y convivencia.

"El programa tiene una mecánica sencilla -cuenta a EFE Rovira-, básicamente es como a través del humor y con la ayuda de dos educadores caninos lo que intentaremos es que la gente es sus casas conozca y entienda lo que es tener un perro en casa y darle las herramientas necesarias para ayudarles en la convivencia", relata.

El presentador estará acompañado por Eli Hinojosa, terapeuta de comportamiento canino, y Santi Vidal, entrenador de perros especialistas. En cada uno de los seis programas de que constará esta primera temporada se abordarán temas que preocupan o interesan a los amantes de los perros, desde la adopción y la alimentación hasta el duelo que se vive tras la muerte de las mascotas. "Es importante inculcar la cultura de la adopción y más en un país donde hay más de 100.000 abandonos al año", apunta Rovira, que asegura que "este programa nos puede hacer mejores personas".

El actor siente que hacer este trabajo ha sido un regalo ya que a él se le asocia siempre con los canes y le han llegado "muchas propuestas", pero siempre las ha declinado porque no eran el proyecto adecuado. "Este formato -afirma- lo tiene todo, no solo tiene humor y conciencia, sino que también piensa en el bienestar animal, no en el show".

En el sofá del malagueño se sentarán personalidades muy conocidas, de los ámbitos más diversos, desde políticos hasta actores, modelos o escritores, para compartir sus experiencias relacionadas con sus mejores amigos de cuatro patas. Los primeros invitados serán la también presentadora Mercedes Milá con su perro Scott -que ya protagonizaron el programa 'Scott y Milá'-.

Otros de los personajes que pasarán por el plató son el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que llegará acompañado de Pepa, Tula y Lucas, sus tres perros adoptados; la actriz Blanca Portillo, con su australian cobberdog, Eduardo; Alfonso Bassave acompañado por Marley y Billie; los escritores Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes, dueños de Sam, o la modelo Laura Sánchez, con Juanita y Calcetín.

"Ha habido momentos muy graciosos, como cuando vino el ministro Grande-Marlaska que llevaba poco tiempo con dos de sus perrillos y se pusieron a jugar con todo, a beber agua de la taza, y él estaba un poco apurado. O con Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes que se echaban las cosas de pareja a la cara, siempre en clave de humor, como 'pues soy yo quien lo baja más a la calle'. O el perro de Blanca que le daba miedo la cámara. Fue muy divertido", recuerda.

Asimismo, confiesa que los animales te dan "mucho amor y compañía", y, en el caso de Portillo eso es lo que buscaba ella, puesto que vivía sola y necesitaba algo "de vida". "Blanca emplea mucho tiempo en los paseos, adaptados siempre a las necesidades de Eduardo y este se ha adaptado muy bien a la vida de su dueña", cuenta.

El presentador resalta que este no es un espacio dedicado solo a las personas que conviven con perros, también se dirige a quienes tienen familiares y amigos con estos animales, para que sepan cómo comportarse con ellos, e incluso para quienes se encuentran con un perro en la calle.