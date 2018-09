"Dar el pregón es una asunción de responsabilidad absoluta"

-¿qué sensaciones ha tenido después de su nombramiento como pregonera de la Semana Santa?

-En un principio quedé en shock absoluto porque soy una cofrade de base como las miles que hay en Málaga. Desde mi nacimiento soy hermana de Pollinica, desde los 3 años nazareno del Señor y de la Virgen del Amparo y he estado corriendo por los salones de la casa hermandad, he crecido y me he hecho mujer entre los varales en mi cofradía. Pude asumir después el honor inmenso que es que te ofrezcan dar el pregón de la Semana Santa, es una asunción de responsabilidad absoluta.

-¿Cuál fue su reacción cuando se lo propusieron?

-Decir que no. Nuestro presidente es muy insistente y tras una conversación me tomé un tiempo para decidir. Me lo dijeron un viernes por la mañana y el primer día no contesté. Soy una cofrade de base que no quiere nada, no ha tenido nada, que ha trabajado en su cofradía y es verdad que con 20 años di el pregón de la juventud cofrade de Humildad, que fue una experiencia maravillosa. Lo tomo como una experiencia que se incluye en mi vida cofrade personal.

-Tras el pregón de la juventud cofrade de Humildad de 1994… ¿se imaginaba en las tablas del Teatro Cervantes?

-Para nada, jamás. Quienes realmente me conocen, mis amigos cofrades y no cofrades, mis hermanos pollinicos… saben que jamás lo hubiese imaginado. En casa tengo uno de los pregones de la Semana Santa que se han dado, el de mi padre [Jesús Saborido] de 1978, y a mi madre [Paloma Sánchez] que se sabe la tercera línea del quinto párrafo del pregón del año 1953, del de 1964… los dos nos han hecho amar los pregones de la Semana Santa: nos lo han explicado, nos los han hecho conocer. Con esto apreciamos los estupendos pregones que tiene nuestra fiesta.

-41 años después del pregón de Jesús Saborido va a dar el suyo… ¿qué elementos siguen vigentes de aquel pregón a éste?

-Para mí es uno de los mejores que se han dado. Se dijeron muchas cosas en una sociedad que es totalmente distinta de la nuestra, y los cofrades también. Cada pregón tiene su época y cada pregonero tiene su estilo y su forma. Estoy muy orgullosa de ser hija de quien soy, y él tiene una fuerte personalidad que se demostró en ese pregón. Algo de esa personalidad la tengo heredada y respetándolo, queriéndolo y sintiéndome muy orgullosa, y aun siendo totalmente distintos, intentaré plasmar lo que ha sido mi vida cofrade. Quiero plasmar las exigencias de los cofrades, entre los que me incluyo, que son totalmente diferentes.

-¿Qué elementos no pueden faltar en su pregón?

-Cada pregonero ha presentado las convicciones que tiene como cofrade sobre temas que se plantean encima de la mesa. El pregón que no plasme, en mi modesta opinión, la convicción del pregonero, no será veraz. Por encima de eso hay algo que nos une y que es mucho más trascendente: la vida de cofrade. Eso está por encima de las diferencias. Espero poder estar a la altura de nuestra Semana Santa y del inmenso honor que me han regalado.

-¿Qué papel juega a día de hoy el pregón de la Semana Santa?

-Personalmente le daba hasta ahora un papel relevante por los antecedentes familiares. El pregón es un elemento esencial de la Semana Santa. Uno de los acontecimientos imprescindibles en casa es ver con mi marido y mis hijos el pregón, hace años que dejé de ir al Cervantes para reunirme con mis hermanas y amigos cofrades para verlo y disfrutarlo. Hasta este último día no me he dado cuenta de la trascendencia y dimensión que tiene en la ciudad de Málaga. Es un acto que los cofrades esperamos pero que la ciudad ha hecho suyo.

-Sexta mujer en dar un pregón. ¿Se pone a las mujeres cofrades en valor con un acontecimiento así?

-Como desde pequeña estoy en cofradías y he tenido la posibilidad de tener muy diversos cargos en juntas de gobierno y la procesión, no le veo género ni al cofrade ni al nazareno. También es cierto que el hecho de poner en valor la posición de la mujer no debe salir del pregón. Esos reductos contrarios a valorarlas que existen en cofradías deben ser visualizados y eso ya sí es posible hacerlo a través de un pregón, pero deben ser eliminados dentro de las propias cofradías. Con o sin debate, pero sin discusiones. La Semana Santa de Málaga ha sido avanzadilla a nivel nacional de este tema.