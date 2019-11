De la Torre y su socio Ciudadanos cuelan la condena de los ERE en el Pleno de Málaga

La reciente sentencia condenatoria del caso ERE entra de lleno en el debate del Pleno municipal. Los mismos partidos que conforman el actual Ejecutivo andaluz y que son socios de gestión en la Casona del Parque, el Partido Popular y Ciudadanos, irrumpen en el foro de discusión de la ciudad para, entre otros objetivos, reprobar "a los cargos públicos del PSOE" que en su labor institucional como dirigentes andaluces fueron declarados culpables en esta causa.

Al tiempo, reclaman a los actuales responsables del Gobierno andaluz que hagan "lo posible por recuperar el dinero defraudado". En ambas iniciativas, de carácter urgente, se cuantifica la suma en unos 680 millones de euros. El grupo naranja, además, llega a exigir la dimisión de la actual secretaria regional del PSOE y ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, "por haber retirado al Gobierno andaluz de la acusación particular del caso de los ERE".

En su explicación sobre el asunto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha argumentado la petición realizada en un ejercicio de "coherencia" por parte del equipo de gobierno, que, ha asegurado, "siempre se ha mostrado contrario a cualquier caso de corrupción".

"Es un ejercicio de pedagogía política, creo que es bueno que en el caso de Málaga los vecinos perciban crítica a lo que es criticable", ha apuntado el mandatario local, quien incidió en que su posición siempre fue la misma ante "gobiernos incorrectos". En este sentido, ha negado que la presentación de esta moción haya sido una petición realizada por las direcciones provincial y regional del Partido Popular. "Es una posición de coherencia", ha enfatizado.

La situación de la sanidad, a debate en la sesión Adelante Málaga pone sobre la mesa el debate sobre la sanidad pública en la capital, instando a la Junta a que aborde su situación en la mesa sectorial, que elabore un plan estratégico a largo plazo, que ofrezca contratos dignos y plazas suficientes y que blinde el sistema con una inversión mínima del 7% del PIB. Para Zorrilla, está "al borde del colapso", con urgencias "saturadas", plantas cerradas y profesionales y pacientes “en pie de guerra". El PSOE ha pedido, por su parte, la convocatoria del Consejo Sectorial de Comercio para tratar las necesidades del sector, como los horarios comerciales.

El alcalde anunció, además, el voto a favor de la iniciativa presentada por Ciudadanos, dada la semejanza que guarda con la del PP, y negó, como sostuvo el PSOE, que el objetivo sea crear "confrontación política"."La sentencia de los ERE es vergonzante para los andaluces", ha dicho Noealia Losada, portavoz de Cs, quien ha pedido a su homólogo socialista que apoye la iniciativa "y demuestre de qué lado está: si del de las siglas de su partido o del de los andaluces".

Una petición que no ha calado en Daniel Pérez, quien ha avanzado su rechazo a las dos propuestas, indicando que "no se ajustan a la realidad". Asimismo, ha criticado que los integrantes del Ejecutivo local no hayan presentado mociones "para resolver los problemas de la ciudad; lo único que buscan es la confrontación política".

Adelante Málaga, según ha expuesto su portavoz, Eduardo Zorrilla, votará a favor de las mismas, al entender que la sentencia de los ERE "pone de manifiesto uno de los casos más graves de corrupción de Andalucía”. No obstante, ha denunciado la "muy poca vergüenza" del PP al presentar una moción sobre casos de corrupción.