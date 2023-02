De la Torre tiene una "ambición inmensa" para Málaga: "seguir avanzando"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido arropado este sábado por sus compañeros de partido en la convención que el PP de Málaga capital ha celebrado este sábado para poner en valor "los años de oro" que vive la ciudad bajo su mandato, que comenzó en el año 2000 y que este 28 de mayo podrá revalidar en las elecciones municipales.

Han sido 22 años y cinco legislaturas consecutivas como alcalde de Málaga, pero De la Torre, lejos de pensar que la ciudad "ha llegado al tope", tiene una "ambición inmensa" para Málaga, y es que siga "avanzando y mejorando los retos".

"Málaga es una ciudad pujante, pero nos quedan tareas por delante", ha indicado en su intervención, donde ha hecho un repaso por el "recorrido de éxito" que ha vivido la capital hasta la fecha y por el que ahora disfruta, pero sin olvidar la potencialidad que sigue teniendo para seguir creciendo. "Estoy convencido de que Málaga seguirá avanzando de una manera muy clara".

Pero este camino, ha asegurado, "se está logrando entre todos", aludiendo al lema de este encuentro Málaga entre todos, que ha girado en torno a tres mesas de debate donde han participado colectivos sociales, empresariales y culturales de la ciudad para poner en valor el desarrollo de la capital.

Y es que, entre todos, se ha creado "una marca Málaga con alma", ha valorado el alcalde de una ciudad donde, además del turismo, también "hemos sabido atraer cultura, talento e inversión que han puesto sus ojos en Málaga", para la que ha marcado el reto de la formación para que los propios malagueños sean capaces de responder a la demanda de empleo que genera.

De igual modo, ha aludido al reto de la vivienda, donde ha señalado que el éxito de la ciudad "genera un efecto no deseado" de incremento de los precios, o a la necesidad de creación de oficinas en la ciudad.

Para abordarlos, el alcalde ha apostado por trabajar junto a las demás Administraciones públicas, ahora que tanto la Diputación provincial como la Junta de Andalucía están gobernadas por el PP, y con la iniciativa privada, de modo que Málaga avance "para que Andalucía avance y para que España avance desde una ciudad con una potencialidad extraordinaria que muchos no quisieron ver", aludiendo a anteriores gobiernos socialistas en la Junta.

"Estuvimos frenados, es así. No se supo sacar partido a la potencialidad de nuestra ciudad; hoy sí", ha puesto en valor De la Torre, quien durante su discurso también se ha referido al papel de los servidores públicos para trabajar en las necesidades de los ciudadanos, poniendo especial hincapié en los jóvenes, los mayores y las mujeres.

Con Málaga como "prioridad absoluta", se ha mostrado "orgulloso de hacer buen gobierno, buscando el bien común, el prestigio" y, si bien no ha pedido el voto, ha recordado que cuanto mayor sea el resultado electoral el próximo 28 de mayo, "más estabilidad podremos ofrecer, más seguridad de gobernanza, más seguridad de atraer inversión para impulsar todo lo que sea progreso", ha destacado. Mientras tanto, "nosotros seguiremos trabajando para conseguir que Málaga llegue lo más lejos posible", ha concluido.

De la Torre, "capitán" del progreso

El alcalde ha estado acompañado por el coordinador general del PP, Elías Bendodo; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; la portavoz del partido en la capital, Elisa Pérez de Siles, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, quienes han coincidido en poner en valor la gestión del alcalde en la ciudad como ese "gran capitán" al mando de un equipo en el que todos reman en la misma dirección para hacer de Málaga lo que hoy en día.

Así lo ha destacado Bendodo, quien ha tomado la palabra para resaltar que en muchos lugares de España se habla de Málaga: "El fin de semana pasado estuve en Cataluña y se hablaba de Málaga. Me decían 'Ojalá tuviésemos en Barcelona un alcalde como el que tenéis en Málaga", ha puesto como ejemplo.

Es más, ha señalado que "Málaga está de moda", no solo por los avances que ha tenido la ciudad, si no porque "Málaga estaba viviendo sus años de oro pero Paco está consiguiendo que esos años de oro no se terminen, se prorroguen", poniendo en valor su trabajo "coherente y riguroso" al frente del Ayuntamiento y su "ambición sana" de seguir aspirando a todo, "porque los malagueños lo merecemos y porque tenemos la capacidad". "Esa es la clave del éxito de Málaga", ha dicho.

Mientras que ha lamentado como el socialismo "miraba a Málaga de ojo", el 'popular' ha indicado que con el trabajo del Ayuntamiento y con Juanma Moreno en la Junta, "Málaga va a seguir dando pasos hacia adelante, liderando al conjunto de Andalucía y España".

"En estos años Paco ha conseguido que Málaga sea una ciudad para vivir, pero también una ciudad para visitar con un turismo cultural, una ciudad para trabajar donde cada vez más malagueños encuentran oportunidades, y también una ciudad para invertir, donde muchísimas empresas ponen sus ojos para abrir sus sedes. Y todo eso hace que Málaga sea una ciudad redonda", ha concluido.

También ha tenido palabras de agradecimiento para el alcalde la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro, quien lo ha definido como "el mejor exponente de la gestión del PP. Si alguien en algún punto del mundo quisiera saber cómo gestiona el PP, sólo tiene que fijarse en Málaga, que está viviendo los mejores años de sus historia y eso tiene mucho mérito", ha señalado la 'popular', recordando que "durante muchos años ha estado solo".

"Luego se arrimó la Diputación y luego también encontró un aliado en la Junta -ambas gobernadas por el PP- para desbloquear muchos proyectos que estaban encallados", ha apuntado Navarro, quien ha señalado que "falta" el Gobierno de España, pero "ni está ni se le espera", ha lamentado.

La portavoz de los populares malagueños y coordinadora de la campaña en la capital, Elisa Pérez de Siles, ha sido la encargada de abrir una convención en la que ha situado a De la Torre como "el auténtico protagonista de la transformación de Málaga". De él ha destacado que es un "líder con carácter, convicción, talante, decencia, ejemplo del trabajo duro e impecable".

Además, ha aludido al "alto precio" que ha estado dispuesto a pagar por dedicar su vida al servicio público, "porque jamás te quiebras ante la presión, porque conservas intactas las fuerzas por perseverar, por el amor por Málaga y la pasión con la que la defiendes". Por todo eso, "estamos contigo y vamos a por todas", le ha dicho al regidor, a quien considera también "el mejor capitán posible".

Con ello, ha asegurado que el PP sale a las urnas el próximo 28 de mayo para "arrasar" en la ciudad de Málaga, para que la ciudad sea "más líder si cabe, más sostenible, habitable, con mejor y mayor calidad de vida, servicios públicos y con las personas siempre en el centro", ha concluido.