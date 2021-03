De la Torre, preocupado por las aglomeraciones en el Centro, porque "deforman" la realidad de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dice estar preocupado por los últimos episodios ocurridos en el Centro histórico de la capital con importantes aglomeraciones de, principalmente, jóvenes sin mantener la distancia de seguridad y sin mascarillas. Pero en especial porque trasladan una imagen "distorsionada" de la ciudad.

"Me preocupan que estén esas imágenes, porque vuelan y se hacen virales y se acaban convirtiendo en noticias parciales, porque deforman la realidad; esa no es la realidad de Málaga", ha venido a comentar el regidor este martes al ser preguntado por el asunto. Una idea en la que ha insistido. "Me preocupa que se dé una imagen de Málaga como una ciudad insegura cuando no es así", ha sostenido, recordando que desde hace días viene descendiendo la incidencia de los contagios por Covid.

En este punto, confirmando la previsión de que haya un refuerzo de los efectivos policiales durante la Semana Santa, De la Torre ha valorado la actuación de la Policía Local. "En esos sitios, a los pocos minutos, llega la Policía Local y pone orden y sanciones", ha destacado. Los últimos datos dados a conocer ayer por el Ayuntamiento elevaban a unas 800 las multas impuestas a lo largo del pasado fin de semana en la ciudad, la mayoría de ellas por no llevar mascarilla.

Entre los puntos conflictivos del casco antiguo destaca el de la calle Beatas, donde sede hace varias semanas se viene denunciando importantes aglomeraciones de personas sin cumplir las medidas sanitarias. Muestra de ello es que el pasado domingo la Policía Local tuvo que intervenir en un establecimiento de esta vía en el que se publicitaban actuaciones en directo de un cantante solista y de un grupo musical. Una vez dentro, los agentes comprobaron que había unas 60 personas, de las que 48 fueron denunciadas tras comprobarse que no hacían uso de mascarilla, para lo que contaron con el apoyo de una dotación del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga.