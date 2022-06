Declaran culpable al hombre acusado de asesinar de 64 puñaladas a su exmujer en Fuengirola

Un jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al hombre acusado de asesinar a su exmujer tras asestarle 64 puñaladas en Fuengirola e intentar matar a su hijo, de 16 años, tras darle dos cuchilladas en el cuello cuando fue sorprendido agrediendo a su madre.

En el veredicto, hecho público este viernes, los miembros del jurado han afirmado que el acusado asesinó a su exmujer con alevosía y ensañamiento y al hijo intentó matarlo cuando lo sorprendió atacando a la madre.

Los nueve miembros del jurado han establecido que la víctima no tuvo posibilidad de defensa, no estiman ningún atenuante solicitado por su defensa y han tenido en cuenta el hecho de que el acusado no haya permitido ser evaluado por los forenses del Instituto de Medicina Legal a efectos de determinar su imputabilidad.

También han estimado en ambos delitos el agravante de parentesco solicitado por el ministerio público y las acusaciones. Todos los puntos que el magistrado presidente les dio en el objeto del veredicto han sido acordados por unanimidad excepto en el ensañamiento que ha habido dos en contra.

Tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por Alfredo Herrera, han mantenido sus escritos acusatorios y han pedido que el acusado sea condenado a 34 años de prisión.

Además de la pena de prisión piden por el asesinato diez años de libertad vigilada y, por la tentativa de homicidio, prohibición a aproximarse a su hijo, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro a una distancia inferior a 500 metros durante quince años y libertad vigilada cinco años más.

El acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental que se inició en la etapa adolescente y el matrimonio duró 24 años aproximadamente, tiempo en el que tuvieron un hijo. Dadas las desavenencias entre la pareja, la mujer decidió dar por finalizada su relación y en octubre de 2018 abandonó junto con su hijo el domicilio familiar y se fueron a la localidad malagueña de Fuengirola.

El 12 de enero de 2019, sobre las 18.50 horas, el procesado acudió al domicilio y entabló una discusión con su expareja cuando se encontraban en la cocina de la vivienda. El jurado considera probado que en un determinado momento, "de forma sorpresiva" se dirigió a ella con un cuchillo de cocina y comenzó a apuñalarla por todo el cuerpo: tronco, brazos, piernas, cara (la mayoría) y cuello sin que ella pudiera oponerse al "violento y sorpresivo ataque".

Las 64 puñaladas se las propinó mientras estaba viva por lo que tuvo un "sufrimiento innecesario" dado el elevado número de lesiones producidas y las zonas del cuerpo en las que se las infligió.

Además le seccionó ambas venas yugulares, lo que unido al resto de lesiones le provocó un choque hipovolémico poshemorrágico que causó la muerte a la mujer en un espacio de tiempo no superior a los cinco minutos, una vez finalizada la agresión.

El hijo estaba en el interior de su habitación, con la puerta cerrada y los cascos puestos pero en un determinado momento escuchó los gritos de su madre y al llegar la vio en el suelo sobre un charco de sangre; el acusado la sujetaba por los brazos y las piernas mientras la acuchillaba reiteradamente.

El joven trató de impedir que su padre continuara apuñalando a su madre y le propinó varias patadas en la cabeza, momento en el que se incorporó e impulsado por el ánimo de matar a su hijo le asestó dos cuchilladas en el cuello, a la altura de la vena yugular, si bien pudo esquivar el ataque y huyó gritando y pidiendo ayuda.