Denuncian que el colapso de las Urgencias en Málaga es consecuencia de la falta de camas

El colapso recurrente de las Urgencias de los hospitales malagueños es la prueba tangible de la falta de camas. Así lo estima el Sindicato Médico. Su presidente, Antonio Martín, explica que al sumarse los pacientes de cirugía programada con el incremento de los que ingresan por Urgencias debido a las patologías invernales, no hay sitio en las plantas. De modo que los que están en la Observación no tienen cama para ser ingresados ni incluso a veces los de la UCI para pasar a planta cuando ya han mejorado. “El problema es que no hay camas suficientes y en época de mayor demanda como esta el déficit se nota más”, esgrimió.

Los hospitales reconocen que están en periodo de alta frecuentación, aunque insisten en lanzar un mensaje de tranquilidad porque aseguran que están preparados y que la asistencia está garantizada. El martes, el Sindicato Médico y el de Técnicos de Enfermería denunciaron esperas de hasta 24 horas para una cama en el Regional. Este miércoles fue el Sindicato de Enfermería (Satse) el que advirtió de que las Urgencias del Clínico estaban "desbordadas", con enfermos aguardando "durante horas" en camillas cuando ya se había dispuesto su ingreso.

Según Martín, en este hospital ha habido pacientes en Cuidados Intensivos que esperaron "cuatro días" para pasar a planta porque no había camas. "Los recursos son limitadísimos y se forman tapones", explicó. Precisó además que este martes un tercio de los enfermos de la Observación del Regional estaban pendientes de una cama en planta.

En este hospital hay pacientes ectópicos, es decir que están fuera del área de la especialidad en la que deberían porque no hay sitio. Por ejemplo, algunos de Neurocirugía están en Neumología. Y según Satse, en la Observación del Clínico hay camas x, que son las que se añaden cuando no son suficientes las asignadas a cada módulo.

Sindicato Médico, de Enfermería y de Técnicos de Enfermería denuncian la situación

Cuando Málaga todavía no ha entrado en niveles de epidemia de gripe, los hospitales ya tienen problemas para dar cama a tantos pacientes: los posoperatorios de la cirugía programada que está a pleno rendimiento y los que demandan atención urgente. Los sindicatos alertan que la situación supone una merma de la calidad asistencial y entraña un riesgo para la seguridad del personal.

Profesionales explicaron que el problema en estas fechas es que al aumento de la presión asistencial en Urgencias se suma la mayor duración de la estancia de los ingresados, en muchos casos personas mayores descompensadas por los procesos gripales. En síntesis, justamente cuando se necesitan más camas, las altas se demoran porque los enfermos permanecen más tiempo.

Una portavoz del Clínico lanzó sin embargo un mensaje de tranquilidad al señalar que "todos los recursos están disponibles" y que los hospitales "están preparados y atienden a todo el mundo". Desde la Administración se rechaza que haya colapso (como sostienen los sindicatos) porque se argumenta que se está dando respuesta tanto a la atención programada como a la urgente.