Denuncian las demoras en el Centro de Valoración de discapacidades

El certificado de discapacidad es un documento clave para numerosos trámites y para acceder a ciertos beneficios. Pero conseguirlo no es fácil. Ni tampoco lo es su renovación. Familiares afectados han denunciado las demoras del Centro de Valoración y Orientación de Málaga –ubicado en la Plaza Diego Vázquez Otero– donde se valora si una persona sufre una discapacidad y, en caso afirmativo, su grado.

“El certificado de mi hijo caducó el viernes pasado y yo ni siquiera tengo aún cita para la revisión. Hay beneficios que no puedo tramitar hasta que no me lo renueven”, protestaba un padre. Su niño, de cuatro años, tiene un 35% de discapacidad reconocida en 2017. El certificado le caducó el 17 de enero.

En octubre llamó al centro para pedir cita para la renovación. En el 951036700 “nadie me cogía el teléfono” (Málaga Hoy intentó este viernes también contactar varias veces a través de ese número. Nadie respondió).

Dado que no le contestaban, el padre llamó al Teléfono de Atención a la Discapacidad de Andalucía (902 455 564). “Me dijeron que ya me llamarían o me enviarían una carta con la cita”, dijo. Ni lo llamaron ni le llegó ningún escrito. Así que volvió a contactar con el Teléfono de Atención a la Discapacidad. Dejó sus datos y los de su hijo. Como nadie se ponía en contacto con él, pasados unos cuántos días volvió a llamar al 902 455 564. Segundo parte. “Fueron muy amables, volvieron a tomar mis datos, pero nadie me ha llamado. El certificado se ha caducado y ni siquiera tengo cita para renovarlo”, comentaba.

Padres de niños con discapacidad critican la tardanza en la cita para valoración y revisión

Una trabajadora social que prefería preservar el anonimato explicaba que para la primera valoración, las citas tardan desde que se pide hasta que se realiza “unos 14 meses, pero mínimo, mínimo, un año”. Y añadía:“¿Que tardan muchísimo?, sí; ¿Que falta personal?, sí. Es una pena que familias que tienen una persona con discapacidad esperen tanto. Es denunciable”.

La profesional desconocía la demora para las revisiones, pero aseguraba que las quejas son frecuentes. “El problema es que hay mucha demanda y poco personal. Si pusieran más equipos, se agilizarían los trámites”, resumía. El Centro de Valoración y Orientación (CVO) depende de la Delegación de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Trabajadores sociales consultados aconsejaron “no esperar a que te llamen” sino ir personalmente al CVO y entregar la solicitud para la revisión. En caso de que caduque el certificado de discapacidad y se tenga que realizar algún trámite en el que se requiera, estimaron que este documento tendría validez acompañado de la petición de cita para revisión. Otra profesional que trabaja con personas con discapacidad opinaba que la demora del Centro de Valoración es “mayor de lo aconsejable”.