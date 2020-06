Desescalada Málaga: Farmacéuticos amplían sus proveedores para asegurar el suministro ante el Covid

Los boticarios también se preparan por si se produjera un repunte de coronavirus. Para ello, las empresas de distribución farmacéutica están ampliando su cartera de proveedores. El objetivo es que no falten mascarillas, geles hidroalcohólicos, alcohol ni termómetros, productos sanitarios imprescindibles si la pandemia volviera a agravarse. “Estamos preparados”, sostiene el presidente nacional de la Asociación Empresarial de Cooperativas Farmacéuticas (Asecofarma) y representante de Bidafarma en Málaga, Leandro Martínez.

Aclara que no se trata de hacer acopio de material –que no tendría suficiente salida en caso de que no se produjera el temido repunte–, sino de ampliar la cartera de proveedores para garantizar el suministro si se produce una segunda oleada de la pandemia. El abastecimiento de estos productos, que escasearon al principio de esta crisis sanitaria, lleva ya más de un mes normalizado. Aquella falta fue producto de un incremento sin precedentes en la demanda mundial derivada de la crisis sanitaria.

De cara a un eventual repunte, Bidafarma ha ampliado su cartera de proveedores con más empresas de China, Austria y Alemania, entre otros mercados. Según Martínez, fue el país asiático el que “salvó” la situación de desabastecimiento de entonces, proveyendo la calidad –con su correspondiente certificación– que demandaban las farmacias.

Las farmacias trabajaron a destajo durante la pandemia, dice el representante de Bidafarma

“Hemos estado y vamos a estar a la altura en caso de un repunte. Ahora sabemos más del virus y estamos más preparados”, comentó Martínez. Y añadió que durante la pandemia, “fueron atendidos todos los servicios y se mantuvieron todas las rutas de distribución”.

Recalcó además que “las farmacias funcionaron a destajo, aumentando los turnos y con un espíritu de colaboración fabuloso”. Insistió en que la escasez de mascarillas fue resultado del incremento mundial de la demanda y que precisamente por ello se ha optado por ampliar de la cartera de proveedores.

Respecto al suministro de fármacos, Martínez señaló que no hubo problemas ya que los laboratorios “han respondido” durante la pandemia, tanto Farmaindustria como la Asociación Española de Genéricos (Aeseg).