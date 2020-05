El presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga y provincia, Rafael Blánquez, ha asegurado que el colectivo reclama al Gobierno medidas y ayudas específicas para poder reactivar el sector ante la crisis sociosanitaria originada por el coronavirus y tras la suspensión de la mayoría de las ferias y fiestas previstas hasta ahora y en los próximos meses.

"Queremos trabajar, necesitamos trabajar para poder comer y no podemos hacerlo porque no entramos en ningún punto de la desescalada", ha asegurado Blánquez, por lo que ha dicho que solicitan del Gobierno "que nos reconozca como trabajadores de feria, que tengamos un epígrafe específico y podamos ver qué medidas se pueden aprobar".

El representante de los empresarios feriantes malagueños, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que el sector vive "de las aglomeraciones de gente, y hay que poner algunas medidas, igual que ha pasado con los supermercados que no han cerrado". Ha apuntado que la situación "no solo nos va a afectar este año, sino que vamos a tardar varios en recuperarnos".

Por eso, ha asegurado que quieren una mesa de trabajo con el Gobierno "para que nos escuchen", apuntando que las soluciones "no pueden tardar mucho". Además, ha indicado que si no hay respuesta, "haremos movilizaciones, porque nosotros también somos importantes", señalando que no solo están los trabajadores que viven de esta actividad directamente, sino también los indirectos.

Algunos no han podido acogerse a ayudas

Ha explicado que al ser una actividad que se concentra de abril a octubre, "algunos no estaban en el momento del estado de alarma dados de alta como autónomos, con lo que ahora no han podido acogerse a ningún tipo de ayuda", pero sí han invertido en sus negocios "porque cuando no trabajamos, por ejemplo, preparamos, reparando o mejoramos las instalaciones".

"No queremos dar pena, queremos una ayuda para poder trabajar", ha incidido Blánquez, quien ha lamentado que "ya hay muchas familias que están pendientes de Asuntos Sociales para poder comer, porque no estamos teniendo ingresos y lo que hemos tenido hasta ahora han sido gastos". También están solicitando a los ayuntamientos exoneraciones o aplazamientos en el pago de algunos impuestos.

El colectivo en Málaga, que representa a distintos empresarios relacionados con las ferias y fiestas populares, tiene cerca de 110 socios activos, "pero hay muchos más feriantes en la provincia que aunque no están asociados, nosotros miramos por todo ellos, por todo el sector".