Desescalada Málaga: Frenan la ampliación del horario de las terrazas de los bares del Centro

La ampliación del horario de apertura de los bares y restaurantes localizados en las Zonas Acusticamente Saturadas (ZAS) de Málaga capital (98 calles del Centro y cinco de El Romeral) queda parcialmente frenada. Si en un primer momento el Ayuntamiento asumió la propuesta de la Junta de Andalucía de extender una hora el cierre de estos negocios, permitiéndoles su actividad hasta las 02:30 en los meses de verano, los reparos de los servicios jurídicos municipales obligan a reformular la medida en ambos escenarios geográficos, especialmente afectados por la contaminación acústica. Aunque solo en lo relativo a las terrazas.

Según informó la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Gemma del Corral, la Asesoría Jurídica de la Casona del Parque "tiene dudas sobre la aplicación" del decreto autonómico. De acuerdo con su informe sobre la cuestión, mientras que el interior de los locales del Centro y El Romeral sí podrán alargar su actividad hasta las 03:00 (lo que supone hora y media más respecto a lo que estaba fijado en la normativa municipal), no puede ocurrir lo mismo con sus terrazas, que tendrán que ser recogidas a más tardar a las 01:30 durante el periodo estival.

"No se permite ampliar una hora las terrazas", dijo la edil, quien precisó que conforme a la tesis de los servicios jurídicos municipales para poder ir adelante con esta medida sería necesario desarrollar una modificación de la actual normativa municipal. Un trámite que, se asume, requeriría de varios meses, superando con creces el periodo de vigencia fijado por el Gobierno andaluz para esta acción, que concluye a finales de octubre.

"Como parece que no es factible hacerla en el tiempo tan limitado y extraordinario para el que se plantea esa propuesta, no hay informe jurídico favorable", afirmó Del Corral. La edil, no obstante, admitió que desde su departamento se están analizando alternativas para el periodo de verano, "pero sin entrar en una ampliación directa del horario de las terrazas ni para todos los días de la semana".

Lo que no se pone en duda es la posibilidad de que el conjunto de los negocios hosteleros de la capital, salvo las excepciones ya apuntadas, puedan abrir sus puertas hasta las 03:00, tanto en la zona interior como la exterior. La normativa autonómica limitaba hasta la fecha el horario de apertura hasta las 02:00. Con este movimiento, la Junta busca aplicar una medida de alivio para uno de los sectores económicos más perjudicados por la crisis del coronavirus.