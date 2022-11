Detenidos nueve menores armados con palos, navajas y puños americanos en una pelea en El Palo

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un total de 9 menores como presuntos integrantes de una banda que, supuestamente, se dedicaba a extorsionar, amenazar y agredir a otros menores.

Según explican desde el Ayuntamiento de Málaga, los hechos tuvieron lugar sobre las 20:00 horas de ayer viernes, 4 de noviembre, en la barriada de El Palo de la capital malagueña.

La Sala 092 de la Policía Local de Málaga recibió varias llamadas en las que se alertaba de que se estaba produciendo una persecución y una reyerta en la que participaban un número considerable de jóvenes, algunos de ellos armados con palos, navajas y puños americanos.

Hasta el lugar se personaron de inmediato varias unidades de policías locales de la Jefatura del Distrito Málaga Este y un equipo del Grupo Operativo de Apoyo (GOA).

Nada más llegar, los agentes observaron en calle Quitapenas a un grupo de jóvenes corriendo hacia calle Biznaga, que tras perseguirlos a pie, mientras los viandantes indicaban la dirección que tomaban, fueron interceptaron todos ellos, un total de 9, comprobaron que se trataba de menores con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.

Así, presuntamente, los menores podrían estar implicados en varios hechos delictivos hacia otros menores, tales como amenazas graves, extorsiones o robos con violencia, entre otros.

Ante los hechos denunciados por varias víctimas, los menores fueron detenidos y trasladados a dependencias de Policía Nacional, quienes continuarán con las investigaciones.

Asimismo, tras proceder a su detención, los policías locales procedieron a intervenir los nueve teléfonos móviles que portaban y que fueron entregados en las citadas dependencias policiales para su posterior estudio. Además, los agentes intervinieron tres palos de grandes dimensiones que podrían haber portado durante la trifulca.

Un hecho aislado que no hay que dejar pasar

Mercedes Pires, presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palo, asegura que este triste y lamentable suceso ha sido algo excepcional. "Consideramos que ha sido un hecho muy puntual, no tenemos demasiada Policía patrullando el barrio, pero estos actos violentos no son habituales, ni nada que se le parezca", comenta Pires.

Aún así, la presidenta de la entidad estima que "las autoridades deben de tomar nota, hablar con estos chicos, hacer charlas sobre el tratamiento de la ira y la violencia en los centros educativos, no puede dejarse como un hecho aislado, hay que atenderlo en colegios e institutos, encauzar la situación, tomar cartas en el asunto". Porque, como destaca Pires, "aunque no haya habido daños personales no deja de ser algo preocupante que puedan ocurrir estas cosas".