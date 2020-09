Díaz acusa a Moreno de "mentir" a los andaluces sobre la transmisión comunitaria de coronavirus en Málaga

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado éste miércoles al presidente andaluz, Juanma Moreno, de "mentir y ocultar la verdad" a los andaluces sobre el contagio por trasmisión comunitaria en Málaga y, según la dirigente socialista, Almería, y le ha urgido a dar explicaciones inmediatas en el Parlamento autonómico.

La dirigente socialista se referido así a la noticia según la cual el Gobierno andaluz "ha ocultado" durante tres semanas que había trasmisión comunitaria del covid-19 en la provincia de Málaga.

"Ni se le ha dicho a la población, ni a los servicios comunitarios ni a los profesores que abren este jueves las puertas de los colegios. Es muy grave que en el peor momento de la pandemia tengamos un gobierno insensible, que falta a la verdad y miente", ha denunciado.

Díaz ha calificado además de "muy preocupante" que Moreno "negó" que existiera trasmisión comunitaria en la comunidad durante la reunión que mantuvo con ella el 1 de septiembre en San Telmo.

Dos días después la consejera de Igualdad, Rocío Ruíz, "reconoció" en el Parlamento que "había" también trasmisión comunitaria en Almería, según la socialista, que ha afeado a la Junta que "tampoco" lo haya comunicado.

La expresidenta ha exigido al Gobierno andaluz que "deje de mentir" a los ciudadanos, que diga "la verdad y no oculte" la situación para tomar la medidas necesarias para proteger las vida de las personas.

"En una pandemia no se puede ocultar la verdad", ha apostillado Díaz, que ha exigido a Moreno su "urgente e inmediata" comparecencia en el Parlamento andaluz para explicar la situación e incluso le ha instado a adelantar el debate sobre el estado de la comunidad para abordar la "difícil" situación.

Convencida de que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos está "desbordado", Díaz cree que entre los motivos del presidente para "ocultar la verdad" se encuentre la situación de "colapso" de los centros de salud o la imposibilidad de acudir al médico por su "pésima gestión" sanitaria.

"Todo por no reforzar el sistema público de salud y en estas circunstancias comienza el cole este jueves. La Junta tampoco ha tenido sensibilidad para garantizar la seguridad, no ha hecho absolutamente nada, no han hecho los deberes", ha indicado.

Urge a bajar las ratio a 20 alumnos en las aulas

Ha instado a la urgencia de bajar las ratio a 20 alumnos en las aulas, a contratar más docentes y a "no olvidar" a niños y profesores en situación de riesgo con necesidades especiales por distintas patologías.

En materia de empleo, Díaz ha reprochado que la Junta "no haya hecho nada" para proteger a los trabajadores de las empresas en crisis por la pandemia y al turismo y la hostelería o al sector agroalimentario ante comienzo de cosechas como la del olivar.

"La Junta no ha hecho nada de nada por estos sectores, es insensible y tiene que rectificar ya", ha demandado la líder socialista.