Diferencias entre gafas y lentillas en la vida cotidiana

¿Todavía no usas lentillas? Las lentillas tienen una larga serie de ventajas en comparación con las gafas convencionales, pero también algunos inconvenientes.

Si estás en un punto en el que debes elegir entre lentillas o gafas, además de seguir las recomendaciones del oftalmólogo, también tendrás que ver que es lo que más te gusta y lo que te resulta más fácil de llevar.

Para que pueda tomar la decisión teniendo toda la información sobre la mesa, hemos preparado un artículo en donde hacemos una comparativa entre las 2 opciones.

¿Cuáles son las diferencias entre gafas y lentillas?

1. Campo visual

Normalmente pensaremos en usar lentillas en el momento en el que padecemos algún tipo de problema de visión, como podría ser miopía o astigmatismo; es decir, cuando no logramos ver las cosas de nuestro entorno con la claridad suficiente.

Con las gafas y con las lentillas solucionaremos el problema, pero el campo visual que conseguiremos con las diferentes opciones puede ser muy variado.

Con las gafas tan solo podremos ver a través del cristal. De tal forma, tanto los costados, como la parte superior o inferior estarán desprotegidas y lo verás todo borroso a través de dichas partes.

Con la lentilla no ocurrirá esto, si no que te permitirá ver a la perfección, como si no llevases nada. De hecho, están diseñadas para adaptarse justo a la retina, moviéndose con ella para darte el mejor campo de visión posible.

2. Diseño

En cuanto al diseño se refiere, las lentillas suelen ser mucho más cómodas porque ni se caerán, ni nos provocarán roces. Ahora bien, también dependerá de la tolerancia de nuestro ojo (hay personas que no toleran las lentillas).

Es cierto que hay muchas gafas con estilo propio que se adaptarán a la perfección con nuestro outfit. De la misma manera, también hay lentillas de colores o de fantasía que pueden cambiar el color de nuestros ojos.

3. Menor riesgo de interferencia

Los que hemos llevado gafas bastante tiempo ya sabemos lo tedioso que es enfrentarse a cristales empañados, a cuando se empañan con el agua de la lluvia, a los temidos reflejos que se pueden generar cuando las luces impactan en los mismos, etc.

Las lentillas no son susceptibles a las condiciones climáticas o al calor, por lo que se mantendrán siempre en perfectas condiciones.

4. Precio

En cuanto al precio se refiere, aquí podemos encontrar de todo. Lo más normal es que las lentillas sean más baratas que las gafas, sobre todo si las compramos online. Pero también se lanzan ofertas muy interesantes en gafas.

Además, ten en cuenta que las lentillas son desechables: las puedes comprar diarias, quincenales o mensuales, pero al final las tendrás que desechar igual.

5. Comodidad para estudiar

Algunas personas prefieren las lentillas para estudiar porque no se van cayendo al menor movimiento. Por ejemplo, al estudiar marketing digital, o cualquier tema que requiera de una mayor concentración, las lentillas pueden evitar que nos distraigamos con elementos superfluos.

Estas son algunas de las ventajas que tienen las lentillas sobre las gafas convencionales. Ten en cuenta lo que necesitas y podrás tomar la decisión entre una de las 2 opciones.