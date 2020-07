La EMT permitirá el pago con tarjeta, con Iphone y recargar el bonobús dentro del autobús en Málaga este año

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) da un nuevo paso en su proceso de innovación tecnológica y permitirá pagar los viajes con tarjeta de crédito -lo que implicará además que se pueda abonar con el Iphone a través de Apple Pay- o recargar el bonobús dentro del propio autobús. De esta forma facilita el proceso ya que, en estos momentos, hay que abonar el tique al contado en monedas o billetes pequeños, con bonobús o con un teléfono móvil que permita la operación.

La EMT empezará a colocar a finales de este mes una nueva validadora en 25 autobuses para poder efectuar los pagos de esa forma y, según ha explicado este lunes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se espera que esté instalada en el resto de la flota -unos 300 autobuses- a finales de año. "La EMT ha sido siempre un ejemplo claro de vocación innovadora y seguimos estando en la vanguardia", ha precisado el alcalde. Ya se han instalado 100 pantallas informativas en el interior de los autocares y se irán poniendo más en los próximos meses.

Pagar el autobús va a ser a partir de este año más fácil y no habrá que estar comprobando si se tiene dinero suelto o si quedan viajes en el bonobús. El nuevo sistema permitirá además comprar un billete sencillo directamente desde la aplicación de la EMT, obteniendo un código QR que se presenta en el autobús. Es especialmente práctico en el caso de la línea A del aeropuerto, ya que los turistas que llegan o van no suelen tener bonobús y es posible que no dispongan de efectivo.

De la Torre ha recordado que la EMT adjudicó el año pasado la renovación de todo el sistema de ayuda a la explotación y monética de la empresa a la UTE formada por las compañías ETRA e Iecisa por un importe de 3,9 millones de euros.

Tras unos meses de trabajo habrá novedades importantes. Además de los nuevos sistemas de pago hay otra serie de mejoras desde el punto de vista de la seguridad y de la operatividad. En el primer caso, los autobuses incorporarán nuevas cámaras con mayor calidad de imagen con grabaciones que pueden ser entregadas a la Policía en caso de necesidad.

En materia de operatividad se incluye un sistema de monitorización, llamado Canbus, que permite conocer en tiempo real el estado del autobús (temperatura, niveles, aceleración, caja de cambios, etcétera) e incluso adelantarse a posibles averías. Se monitoriza también la forma de conducir de cada empleado y, según explican, "asesorarán" a los conductores para aprovechar mejor las aceleraciones o las frenadas con vistas a tener una conducción eficiente. En tercer lugar, se va a mejorar la comunicación de los autobuses con el Centro de Control de Tráfico para que, en caso de que haya retrasos en algún viaje, se mantengan más segundos los semáforos en verde en esa ruta y los autobuses puedan recuperar tiempo perdido.