EVO Banco, el banco digital que despierta buenas sensaciones en sus clientes

EVO Banco, el banco 100% digital de Bankinter, ha sido reconocido como uno de los cinco bancos españoles que mejores emociones positivas despierta entre los usuarios y el que más confianza ha generado durante la pandemia. Así lo ha reflejado el último Estudio de las Emociones en el Sector Bancario elaborado por EMO Insights, quien desde hace cerca de diez años analiza las opiniones de los usuarios bancarios españoles.

Este estudio señala adicionalmente que EVO es la segunda entidad española con una alta capacidad de fidelización de clientes, con un 90,6% que señalan una incrementada probabilidad de permanencia.

EVO es un gran banco digital en España y ha sido reconocido en 2020 como un banco innovador y con una gran App financiera. De hecho, parte del éxito de EVO es haber llevado la oficina bancaria tradicional a la App móvil de EVO.

El objetivo de EVO Banco, es situarse como el banco de referencia para todos aquellos clientes que quieran un amplio servicio sin necesidad de desplazarse a la oficina. Para ello, EVO ha completado una profunda renovación tecnológica que ofrece un servicio completamente online en todos los procesos de contratación y gestión operativa o comercial.

Los clientes de EVO cuentan con soluciones de ahorro automáticas, servicios avanzados de pago digital, servicios de retirada e ingreso de efectivo, un amplio catálogo de productos inversión entre otros muchos servicios.

Su oferta comercial se completa con una visión de experiencia de cliente que facilita la interacción con los usuarios y que permite capturar sus opiniones en tiempo real, tanto a través de su comunidad colaborativa como del diálogo a través de sus distintos canales de relación.

Reconocidos por The World Finance

Al hilo de lo anterior, EVO Banco ha sido reconocido por The World Finance como Best Consumer Digital Bank y el Best Mobile Banking App de España del año 2020. Ambos reconocimientos muestran la capacidad de EVO Banco para nutrirse de las nuevas y revolucionarias tecnologías para mejorar la experiencia del cliente y ofrecer todos sus productos de manera transparente, sencilla y accesible.

EVO ha completado su apuesta por la banca móvil con tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial que le permitieron lanzar el primer asistente de voz del mundo que se relaciona con los clientes en lengua castellana y en tiempo real para atender consultas avanzadas, ejecutar operaciones bancarias o analizar la salud financiera de los usuarios.

EVO crea un innovador servicio para facilitar el cambio de banco y la portabilidad de todos los recibos y operaciones frecuentes

La estrategia de EVO para consolidarse como el banco principal de sus clientes, se ha reforzado con el lanzamiento de un innovador servicio que facilita a sus clientes todas las gestiones asociadas a la portabilidad de banco.

Los clientes de EVO se benefician de un proceso 100% digital que facilita la localización y traspaso automático de los distintos recibos, nóminas o transferencias de ingreso y pago que se encuentren domiciliadas en cualquier banco de España.

Este lanzamiento da respuesta a una de las peticiones más demandadas por los clientes de EVO. Estos pueden realizar desde ahora, el cambio de sus domiciliaciones sin salir de la App de EVO en ningún momento, y todo 100% digital en un solo clic. El cliente no tiene que hacer nada, tan solo selecciona desde la App de EVO el banco o bancos donde tiene domiciliaciones, introduce las claves de ese banco, visualiza todas sus órdenes vigentes, y selecciona con un clic las que quiere traspasar a EVO.