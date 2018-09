Eat Out Travel abrirá seis negocios en el aeropuerto en 2019

Eat Out Travel, la división de restauración en ruta del Grupo Eat Out, ha ganado dos expedientes del concurso convocado por AENA para la explotación de seis puntos de venta en el Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol. La adjudicación tuvo lugar en el mes de julio y tendrá una vigencia de 8 años, hasta 2026. Como principal novedad, Eat Out Travel llevará al aeropuerto malagueño la marca EAT, "una de las cadenas líderes del mercado en Reino Unido", aseguran desde la empresa en un comunicado de prensa. En España, Eat Out gestiona ya la marca en el Aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez Barajas y, además de Málaga, tiene prevista su implantación en el Aeropuerto de Barcelona.

Además de EAT., el grupo gestionará en Málaga marcas de la talla de Pans&Company, Café Pans, Caffè di Fiore o Dehesa Santamaría. Ya se han iniciado los proyectos de remodelación de los seis locales y se espera que a lo largo del primer trimestre de 2019 los establecimientos estén plenamente operativos. Eat Out Travel contaba ya con la gestión de tres locales en el Aeropuerto de Málaga, por lo que la adjudicación de otros tres nuevos espacios "es una muestra de la capacidad de Eat Out para competir en este canal", afirman.