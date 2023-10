Ecologistas advierten de "emisiones de polvo endémicas" en las entradas de Casares y Manilva

Verdemar Ecologistas en Acción ha advertido de las emisiones de polvo en suspensión procedentes de la cantera la Utrera FYM y de la planta de HC Hormigones, en las entradas a los municipios de Casares y Manilva. En un comunicado han incidido en que "los hechos son alarmantes y el polvo en suspensión se puede ver a kilómetros a la altura del peaje Manilva-Guadiaro (A-7) Autovía del Mediterráneo".

Por ello, han solicitado a la Junta de Andalucía "las revisiones de los cumplimientos de las autorizaciones", ya que "creemos que no se están cumpliendo y estos hechos están impactando en la salud de los ciudadanos y el medio ambiente". Por otro lado, han recordado que Verdemar Ecologistas en Acción lleva desde agosto de 2022 pidiendo documentación al Ayuntamiento de Casares sobre el estado legal de las canteras del término municipal "y no contestan; sin embargo, firma convenios con los responsables de la cantera para la puesta en marcha de proyectos de interés cultural, social y deportivo para el municipio, cuando debería exigir que cumplan las normativas municipales. El impacto en la Sierra de la Utrera es significativo y no vemos un proceso de restauración".

Han insistido en el comunicado que "la planta de HC Hormigones en el término municipal de Manilva y la cantera de la Utrera deben estar sometidas, con carácter previo a su puesta en marcha, a la obtención de la licencia municipal de actividad, regulada por el viejo Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, RAM, aprobado por el Decreto 2114/1961, de 30 de noviembre, y todavía de aplicación en muchas comunidades autónomas y pasar trámites ambientales que vamos a solicitar", han detallado.