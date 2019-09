Ecologistas estudian llevar el decreto de viviendas irregulares al contencioso

El decreto Ley para regularizar las viviendas construidas en suelo no urbanizable en Andalucía que ayer entró en vigor no ha sido del gusto de todos. El Gabinete para el Estudio de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en acción) ha mostrado su rechazo por esta normativa que para ellos sí supone “una amnistía” y “la consolidación de un parque de viviendas” en el campo. Tal es su crítica que van a estudiar si contraviene otras leyes para así poder recurrirla en el contencioso administrativo.

“Vamos a estudiarla en profundidad pero a priori parece que es recurrible porque se están saltando mecanismos de control normativos urbanísticos”, opinó el portavoz de Gena, Rafael Yus, quien puso como ejemplo el hecho de que los municipios puedan formular un plan especial para una agrupación concreta “tenga o no tenga aprobado su plan general de ordenación urbana (PGOU)”. “Flexibilizar el sistema de tramitación parece que no tenga mucho sentido. Para nosotros está claro que es una amnistía y que tendrá un efecto llamada”, criticó el también presidente de este colectivo. “A partir de ahora, cualquiera que tenga una parcela puede construirse su vivienda sabiendo que a los seis años prescribe y luego venderla. No creo en los compradores de buena fe porque si lo fueron en su momento lo que tenían que haber hecho es denunciarlo, si no lo hicieron es porque les interesaba”, agregó Yus, quien se mostró convencido de que la lucha de los propietarios de viviendas en suelo no urbanizable está “en que se conviertan en un activo, no les interesa el Afo, eso ya lo consiguieron con el último decreto y no ha dado resultados”.

Hasta el martes, el Asimilado Fuera de Ordenación (Afo) se permitía a aquellos propietarios con viviendas aisladas, que no estuvieran en zona de especial protección como cauces, embalses o parques naturales, cuya situación no hubiese prescrito ni tuviese una orden de demolición. Ahora también se incluyen edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado (sin planificación) y suelo urbanizable.

En la provincia de Málaga, según confirmó la delegada territorial de Fomento, Carmen Casero, podrán regularizarse más de 50.000 viviendas. No obstante, aclaró que es “una estimación desde la prudencia” ya que la cifra exacta la está elaborando el servicio de disciplina territorial y urbanística. “Hemos conseguido dar cobertura legal a una situación alegal dando respuesta y atendiendo a una demanda de años de los vecinos”, afirmó Casero, quien si bien reconoció que la “casuística es diversa” se va “a analizar caso a caso”. “Vamos a ser tan flexibles como la legislación y el decreto lo permita con la intención de dar la máxima cobertura”, añadió.

Según estima la Junta de Andalucía, en la comunidad autónoma hay 327.000 edificaciones no autorizadas. En la provincia, 18.840 están en la unidad territorial Málaga que incluye a Coín, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Mijas; le siguen las 15.326 de la Axarquía, las 14.078 de las Serranías de Cádiz y Ronda, las 12.778 de las depresiones de Antequera y Granada y las 7.630 de la Costa del Sol.

El decreto también incorpora las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Un apartado que facilitaría la regularización de muchas de los complejos que se han ido formando en Mijas. Eso sí, a juicio de la Junta de Andalucía, tendrían que ser los propietarios y no los ayuntamientos los que sufragarán los costes de urbanización y las acometidas de los servicios públicos. Casero también mencionó que “aunque no con carácter general sí dará solución a algunas de las viviendas de Marbella porque encajan en el decreto” de la era Gil. En este sentido, la delegada territorial de Fomento puntualizó que “la solución de Marbella es la que sigue el Ayuntamiento con la redacción del PGOU”.

Satisfacción en SOHA aunque de escasa aplicación en la Axarquía

“Cualquier iniciativa que ponga en marcha la Junta de Andalucía para subsanar la problemática de nuestras viviendas es bienvenida”, expresó Mario Blancke, portavoz de la Asociación Save Our Homes in Axarquía (Salvemos nuestras casas en la Axarquía SOHA), quien quiso ser prudente dado que hoy se publica el texto del nuevo decreto que permitirá regularizar 327.000 viviendas en Andalucía, algo más de 50.000 en la provincia de Málaga. Uno de las grandes soluciones que ofrece es que posibilita a los propietarios el acceso a los servicios básicos. Una situación que sufren sobre todos los propietarios de casas en el Valle de Almanzora (Almería) pero no en la Axarquía que sí contaban con luz y agua. En esta comarca malagueña la problemática deriva de que muchas de ellas ya tiene abiertos expedientes en la Fiscalía, algunas incluso con órdenes de demolición pendientes. Lo que sí les beneficia es que se ha reducido el plazo para la declaración de nulidad de las licencias a cinco años. Por lo que muchas más habrán caducado y se podrán acoger al Asimilado Fuera de Ordenación.