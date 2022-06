Elecciones andaluzas: La batalla por Málaga está servida

Comienza oficialmente la campaña. O, lo que es lo mismo, después de tanto tiempo evitándolo –antes de convocar elecciones ya estaban todos los equipos rindiendo al 120% para tratar de convencer a los votantes– desde el primer minuto de este viernes los candidatos pueden pedir el voto de cara al 19 de junio. Los resultados del CIS y el resto de encuestas dan un ganador con bastante ventaja: Juanma Moreno, pero aún no le dan los números para gobernar en solitario.

Entre el PP y el PSOE andan disputándose los votos moderados e indecisos que aún pueden decantar la balanza. Con una izquierda luchando por salir a flote y recuperar una Junta que dejó tras 37 años de gobierno y un PP tratando de revalidar, ahora en solitario, las posibilidades comienza el último sprint. En él Ciudadanos espera rascar más asientos de los que les vaticinan los barómetros, Vox confirmar su crecimiento en otras regiones y las dos formaciones a la izquierda del PSOE; Por Andalucía y Adelante Andalucía, que no les penalice no haber acudido en conjunto por un problema de última hora.

Si bien, en todos los mítines de comienza de campaña se grita al candidato aquello de “¡presidente, presidente!”, en el acto del Partido Popular en Málaga lo hacían con el convencimiento del que se ve por delante. Pese a que la cerveza malagueña que servían en Teatinos ayudase, no le hacía falta a los votantes un empujón en la moral.

"Las encuestas no ganan elecciones, no nos confiemos, hace falta una mayoría amplía", Juanma Moreno, candidato del PP a la presidencia

Pese a ello, desde Partido Popular intentan mandar el mensaje contrario: todavía no nos vale, no os relajéis, el camino es la mayoría amplía que permita la estabilidad. Es decir, van a luchar por la absoluta.

Para eso eligió Juanma Moreno el barrio de Teatinos como baza de la Sanidad y la Educación, los dos pilares en los que ha asentado el PP parte de su campaña, para hacer este primer mitin, en el que no ha faltado otras de las cartas que ya había mostrado: intentar convencer al votante socialista moderado.

Para ello, dos guiños evidentes: en los vídeos anteriores a la intervención de Moreno arrancaba una señora de Huelva, “yo era votante del PSOE, pero estas elecciones voy a votar a Juanma”. El nombre propio sobre el partido. Comenzaba Juanma agradeciendo “a los que no son votantes del partido popular, pero estáis aquí porque estáis pensando en votar al PP”. La búsqueda de la “mayoría de consenso, la mayoría que no grita”, exige convencer a los que no acostumbran. Un modelo que Bonilla, como ha asegurado en su intervención ha tomado del alcalde de Málaga, “quiero ser el Paco de la Torre de Andalucía”.

El alcalde de Málaga, también siguió los cauces marcados: “Juanma es un hombre moderado, de consenso, centrado, será capaz de encontrar apoyos centrados, pero necesita estabilidad para que no ocurra como en 2022, que no se aprobaron los presupuestos”.

Con todo, rebajaron la euforia de los militantes: “Las encuestas no ganan elecciones, esto no está ganado, no nos confiemos”.

En esa búsqueda del votante de centro, el indeciso están también los socialistas. “Si votamos, ganamos”, repiten en ese intento de llamar a todo el que se quedó en casa en 2018, al votante socialista que les mantuvo durante 37 años en el gobierno. Es la primera campaña que arrancan sin pretender revalidar la presidencia y, ahora, recuerdan su pasado, “somos el partido que ha vertebrado la comunidad autónoma, el mejor partido para gobernar Andalucía y España”, decía Héctor Gómez, portavoz del partido en el Congreso de los Diputados.

En la educación y la sanidad juegan centran también sus esfuerzos. Si el PP saca pecho por invertir un 7% del PIB en sanidad y un 5% en educación, Dani Pérez, secretario general del PSOE en Málaga, les recrimina la eliminación de líneas en la pública y los tiempos de espera en los hospitales.

"Si votamos, ganamos. Somos el partido que ha vertebrado esta comunidad autónoma", Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados

Por su parte, Ciudadanos, ha empezado la campaña en el Centro deportivo de alto rendimiento Javier Imbroda. Un lugar muy especial debido a que el consejero naranja falleció el pasado mes de abril. Imbroda representa lo que Ciudadanos quiere transmitir: han formado parte casi al 50% de este gobierno del cambio. “El único partido que ha hecho políticas liberales es Cs, el único que traído el cambio es Cs, el único que ha trabajado por Málaga es Cs, el único que ha traído puestos de trabajo es Cs”, ha recalcado la cabeza de lista por la provincia, Nuria Rodríguez.

“El único partido que puede mirara los malagueños a los ojos es Cs, ahora necesitamos que nos volváis a ayudar”, ha finalizado Rodríguez.

La candidatura de Por Andalucía (Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) arrancó la campaña con un acto público en la calle Alcazabilla, junto al Teatro Romano de Málaga, con una llamada para que la ciudadanía malagueña “abandone la resignación y se movilice para romper el guion electoral y hacer posible una nueva forma de gobernar que ponga a las personas en el centro, mejore la calidad de vida de la clase trabajadora y fortalezca los servicios públicos y el empleo. Una Andalucía, feminista, verde y empoderada”.

En Adelante Andalucía, la cabeza de lista Carmen Máximo ha iniciado la campaña conversando con el presidente de Ruedas Redondas, José Luis Martin, conociendo su punto de vista sobre cómo “convertir Málaga en un lugar más habitable, saludable y con mayor movilidad sostenible”. Vox comenzó la campaña con una pega de carteles en Huelin liderada por Antonio Sevilla.

Ya se puede pedir el voto, comienza oficialmente la campaña. Quedan catorce días de vértigo en los que la balanza, que pesa más por el lado de Juanma Moreno de momento, decidirá los próximos cuatro años de Andalucía. El votante moderado, sanidad, educación y empleo, las cuatro patas que pueden decantar el resultado.