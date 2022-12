Elegir al abogado penal perfecto: 4 claves que necesitas conocer

Existen ciertos momentos en la vida en los que identificar la forma de salir adelante se convierte en algo especialmente delicado. Especialmente si esto, en parte, va a depender del grado de profesionalidad de un tercero. La elección de un abogado penalista de calidad como, por ejemplo, Galán Palmero Abogado Penal, tendrá un impacto directo sobre los resultados de cualquier juicio o procedimiento judicial. De hecho, puede marcar la diferencia entre obtener el mejor resultado posible o, por el contrario, ser sentenciado como culpable. Pero, ¿cómo identificar al abogado penalista perfecto? A continuación, compartimos contigo algunas claves para lograrlo tomando como referencia a galanpalmeroabogados.es. ¡Toma nota!

El componente humano: No lo pases por alto

A la hora de afrontar cargos penales es totalmente natural que se experimenten ciertos sentimientos de incertidumbre. En estos casos, la situación puede tornarse más desagradable aún si se contrata a un abogado defensor que no está completamente implicado y te hace percibir que su compromiso con tu caso no es total. La principal función de un abogado penalista es demostrar una completa entrega y que su disponibilidad será incondicional siempre que el cliente perciba algún tipo de percance o le asalta cualquier clase de duda. Aunque es cierto que determinar si nuestro abogado es efectivo en este sentido puede ser relativamente complicado, existen algunos indicios que pueden servir para identificar que nos hallamos ante el profesional adecuado. Por ejemplo, la rapidez con la que responde a los emails, la facilidad para localizarle o su predisposición a organizar una reunión con su equipo jurídico pueden arrojar luz al respecto. ¿Vuestra primera reunión ha quedado establecida para las próximas 24 horas? En ese caso, es muy probable que te encuentres ante un abogado penalista confiable e implicado. Tener en cuenta este aspecto resulta fundamental y no debe pasarse por alto. Un proceso penal puede derivar en un gran estrés y lo importante es encontrar bases de apoyo que faciliten en la medida de lo posible la experiencia.

Restringe tu búsqueda únicamente a perfiles especializados en derecho penal

En un principio, este consejo puede resultar ciertamente obvio. No obstante, lo cierto es que existe una gran cantidad de bufetes de abogados que proporcionan servicios de defensa penal sin estar especializados en ello. Para evitar este tipo de situaciones es preferible decantarnos por un abogado privado.

Para incrementar nuestras probabilidades de éxito, lo más fiable es destinar un período razonable a investigar y seleccionar un buen abogado privado que, además de contar con la formación adecuada, esté avalado por una trayectoria sólida. Para poder verificar estos requisitos basta con revisar la página web de cada profesional, su currículum y, por supuesto, hacer las llamadas telefónicas necesarias para obtener información sobre el tipo de casos en los que ha trabajado anteriormente. Esta información resulta de vital importancia para poder cotejar si, efectivamente, nos encontramos ante la alternativa más efectiva y el profesional que mejor se adapta a las particularidades de nuestro caso y a nuestras necesidades específicas.

¿Qué hay de los honorarios?

El grado de transparencia que existe en la relación contractual constituye un factor de confianza perentorio, así como una fuente de control y planificación. El ámbito financiero es una de esas cuestiones que deben quedar clarificadas desde un primer momento. Aquellos profesionales que proporcionan un presupuesto claro estipulando sus honorarios sin ocultar cualquier tipo de comisión o gasto adicional deben ser nuestro principal objetivo. Aunque no es lo habitual, existen abogados que no tratan el tema económico con la suficiente claridad o que, incluso, especifican cuáles son sus honorarios totales durante o después del juicio. ¿Solución? Blindar la relación a partir de un contrato escrito en donde quede reflejada la cuota específica que se acuerda a priori. ¡Evita aquellas propuestas que traten de eludir este paso o que no se muestren del todo transparentes si lo que quieres es contar con cierta tranquilidad financiera!

¿Cuáles son sus referencias?

Como ocurre en cualquier segmento, la búsqueda de un profesional cualificado y plenamente confiable puede generar más de un quebradero de cabeza cuando, en un fuertemente digitalizado, podemos acceder a un gran volumen de profesionales con apenas unos pocos clics. Una buena forma de agilizar el proceso y minimizar los posibles riesgos inherentes a esta búsqueda es prestar atención a las referencias. Dá prioridad a aquellas que cuenten con la suficiente solidez. Empezar a indagar a partir de personas de confianza como amigos o familiares puede ser una buena forma, quizá alguno de ellos conoce al abogado que buscas. No obstante, cuando estas vías se agotan o, por el motivo que sea, son inaccesibles lo más aconsejable es afinar nuestras búsquedas y tratar de obtener fuentes de información sólidas y contrastables sobre el abogado en cuestión. ¿Qué dicen sus anteriores clientes? ¿Hay rastro de tu abogado en medios de comunicación y prensa especializada? En caso afirmativo, probablemente se trate de un profesional con cierta notoriedad y, por tanto, digno de confianza.