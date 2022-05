Elisa Pérez de Siles: "Hemos recuperado la comunicación con Noelia Losada"

Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga y concejala de Comercio, llega a la entrevista después de varias semanas movidas en la Casona del Parque. Desde una crisis que amenazaba la estabilidad del pacto de cogobierno con Ciudadanos, a polémica con los hosteleros por las terrazas del centro en Semana Santa.

Elisa, le persiguen las terrazas hasta en Semana Santa.

Es una de las cuestiones que se trabajan en uno de los servicios del área de Comercio. En Semana Santa hay muchos sectores productivas que de forma indirecta también se nutren de la Semana Santa, uno de ellos es la hostelería. Venimos trabajando con una especial empatía con ellos, tienen un 28% del PIB y dan mucho trabajo a familias malagueños, por eso hemos intentado trabajar durante la pandemia con especial empatía. En Semana Santa hemos tenido menos tiempo del que nos hubiera gustado para trabajar con el sector. Este año el problema no ha sido tanto con el recorrido oficial, sino con la definición de los recorridos de aproximación y salida, que recibimos escasos días antes del Viernes de Dolores y los decretos salieron horas antes. El plan de seguridad era irrenunciable. El aprovechamiento privativo de la via pública tiene importancia para esos establecimientos, pero hay algo más importante que es el interés general de los malagueños y de los visitantes. Quizá ha faltado comunicación por parte del Ayuntamiento en la justificación de algunas decisiones por seguridad. Estábamos en nivel de riesgo 4 antiterrorista, hay cuestiones que justifican el plan de seguridad. Solventamos algunos problemas con el sector y planteamos algunas modificaciones no tanto de la ocupación, sino de la densidad de la ocupación.

El de las terrazas es un problema casi endémico, ¿se sigue trabajando para en este sentido?

En los primeros momentos de la desescalada se permitió ampliar la disposición de las terrazas siempre que se cumpliera con la accesibilidad. Una vez vuelto al 100% de la normalidad entendemos que debemos volver a los espacios de terraza autorizadas. Desde entonces ha habido una inspección mucho más exhaustiva. Habían terrazas que no tenían ningún tipo de autorización, además de las que ocupaban más espacios del permitido. La comunicación con el sector es diaria y fluida, si hay casos de especial incumplimiento que al final afectan a la imagen de la hostelería, con lo cual en caso de incumplimiento seguiremos viendo retiradas de terrazas. Que es lo que mejor le viene al sector, por otra parte.

Se ha hablado mucho también de cómo ha afectado mucho a los pequeños comercios del centro y cómo se está perdiendo la personalidad del centro por eso mismo, ¿qué se está haciendo por parte del Ayuntamiento para luchar contra ello?

El proceso que está viviendo Málaga es el que viven las grandes capitales del mundo. Las grandes marcas llegan a las grandes capitales del mundo, donde tienen escaparates potentes y Málaga se ha convertido en un escaparate muy potente para las compañías de todo tipo. Pero efectivamente, hay que garantizar que el pequeño comercio que es el que siempre ha estado ahí, pueda mantener su actividad. Estamos trabajando en una doble línea, por un lado en el centro histórico, como por ejemplo en la obra de La Alameda, donde se ha establecido el porcentaje de usos garantizando que las grandes compañías sean las únicas que puedan hacerse con esos espacios. Por otro lado, estamos trabajando con la UMA para hacer un inventario del comercio tradicional en los barrios. Una vez tengamos ese inventario, están analizando experiencias de éxito en otras ciudades, sobre todo en otras ciudades europeas. Vamos a intentar hacer un plan especial de protección de estos comercios en base a este trabajo. En el resto del comercio local hemos intentado trabajar con la mayor empatía del mundo, lanzando un mensaje muy claro del consumo de cercanía.

"Cualquier solución que obstaculice la permeabilidad total en el Muelle 1 no es buena"

En la Comisión de Economía se inició la crisis con Noelia Losada, ¿cómo está la situación en el equipo de gobierno, habéis hablado ya con Losada?

Aquella comisión fue la gota que colmó el vaso de un cambio de postura en las relaciones que teníamos con Cs como equipo de cogobierno. Veníamos evidenciando que desde el equipo de gobierno se estaba haciendo oposición. Lo que le recordamos es que desde un acuerdo de cogobierno se gestiona, no se critica como si fueras oposición. El Partido Popular no se ha movido un ápice de los acuerdos suscritos con Ciudadanos, incluso cuando las circunstancias cambiaron. Lo que le trasladamos a Noelia es que había que recuperar los espacios de diálogo que había roto Cs y que reflexionase si daba por roto el acuerdo para recuperar las funciones de Losada y seguir garantizando la estabilidad del equipo de gobierno. Ahora hemos recuperado esos canales de comunicación.

¿Podemos hablar entonces de que se ha recuperado la normalidad?

Se han recuperado los canales de comunicación rotos, sí. Por lo menos se han recuperado esos canales de posibilidad de llegar a acuerdos, aunque posiblemente discrepamos en algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión. Nosotros no vamos a ser los que lo traslademos a los medios de comunicación, ni muchísimo menos.

Pero, ¿dentro de la discrepancia podemos hablar ya de estabilidad?

Sí, podemos hablar de que hemos recuperado los canales de comunicación.

El alcalde sacó a relucir que en Cs tienen tres asesores para una sola concejala, siendo una ratio mayor que la que pueden tener los concejales del PP.

Nosotros le pedimos en su momento coherencia y honestidad. Estamos por debajo del número de asesores que podemos tener. Es cierto que el equipo de gobierno de inicio no se planteó con el mismo número de asesores que se han ido nombrando estos meses, pero el alcalde podía haber nombrado a más asesores. Se han ido incorporando personas según han ido surgiendo necesidades entorno a posibilidades de la ciudad. Yo le decía que hay que ser coherente, no es sólo ese número de asesores que tienen, también son los directores gerentes que han definido con procesos que no son los que ella han solicitado al equipo de gobierno. Ella siempre ha exigido que los gerentes se nombrasen con cargo a un proceso de selección que nosotros hemos cumplido con todo el personal que hemos nombrado. El gerente de Málaga Deportes y Eventos, por ejemplo, no fue nombrado por un proceso de selección.

Hablando de otra de las polémicas, la valla del Muelle 1 también ha causado mucho malestar entre los comerciantes de la zona, ¿os convence la solución del recorte de los perfiles?

Desde el primer momento le estamos exigiendo a la Autoridad Portuaria que se establezca la solución más permeable. La mejor opción es la que mejor permita la permeabilidad, hemos trabajado muchos años para que no exista esa valla entre el Puerto y la ciudad y cualquier tipo de obstáculo que imposibilite el pleno disfrute del mismo no es buena opción.

"Yo tengo vocación de servicio público, no aspiro a ningún número"

Queda aún un año para las elecciones, ¿hay sucesor para el alcalde?

A mí no me queda duda que el alcalde va a ser el candidato del PP, porque siempre ha dicho que mientras tuviera vitalidad, proyecto y el cariño de la gente él iba a mantenerse en la alcaldía. El alcalde no ha perdido ni un ápice de vitalidad ni de ilusión. Nosotros siempre lo hemos dicho, es el mejor de los nuestros.

En sus últimas declaraciones al respecto señalaba la necesidad de encontrar más tiempo para la familia y el deporte para seguir, ¿teméis en el PP que eso no pase y hay plan B?

Él mismo se exige encontrar momentos para el deporte y para la familia. Es muy disciplinado y le dedica también muchas horas al día al trabajo. Nosotros también le recomendamos que busque espacios para la familia, pero es que a él le apasiona lo que hace. Es difícil cambiar el tiempo que le dedica al trabajo, porque es lo que le apasiona.

¿No hay plan B entonces?

No es necesario, estaríamos en ese escenario si alguno de los requisitos que se exige hubieran cambiado, pero hay proyecto, hay vitalidad, sigue intacta su ilusión y sigue trabajando estratégicamente en la ciudad de Málaga, por lo tanto no entiendo que tengamos que estar trabajando en ningún plan que no sea él.

Hace poco Teresa Porras dijo que ella no sería su sucesora, que estaba bien de número dos, ¿a usted le gustaría?

Yo siempre estoy en las funciones en las que mi partido y mi alcalde me digan, donde sea útil. A mí nunca me ha importado el número. Yo nunca he tenido aspiraciones políticas, sí vocación de servicio publico. No me planteo aspirar a un número. Sé cuáles son mis funciones en este momento, dedico muchísimo tiempo a mi trabajo, mi ilusión está intacta y seguiré donde sea útil.