Elisa Pérez de Siles (PP): "Entre todos haremos lo imposible, lo posible lo haría cualquiera"

Acostumbrada a llevar la voz de su partido, a morder para marcar territorio y defenderse de la oposición, Elisa Pérez de Siles pronunció un discurso firme, pero esperanzador. Con recuerdos a todos los ataques recibidos –y los que esperaba recibir en las anteriores intervenciones–, pero con la mirada en el futuro propia de quien se sabe en mayoría absoluta. "Entre todos haremos lo imposible, lo posible lo haría cualquiera", ha cerrado parafraseando a Picasso.

En eso de hacer posible lo imposible –aunque parezca una frase de Rajoy–, Pérez de Siles ha puesto la mirada en la Expo 2027, pero también en el trabajo diario los cuatro años que quedan, "1461 días al servicio de la ciudad, al servicio de los malagueños".

El ejemplo, aseguró, está en el alcalde, "que constantemente recibe en su móvil fotos hasta de los baches en la calzada. Los vecinos incluso le mandan fotos cuando se ha roto la solería en alguna acera. ¿Y qué hace el alcalde? ¡Se pasa por allí a verlo! Y luego se preocupa de que el problema se resuelva". Ahí, y no en otro lugar, aseguró la número 2 popular que estaba la clave del éxito, la fórmula para, si es posible, vencer al imbatido De la Torre.

No es el único recado que dejó a la oposición, "no, Málaga no está peor que en 1995. Afirmar eso, simplemente, es un disparate", le dijo a Dani Pérez (PSOE) directamente. Añadiendo que es legítimo que hagan su trabajo de oposición, "pero eso no consiste en hablar mal de la ciudad. Porque eso, además de que es mentira, nos hace daño a todos. Hace daño a la imagen de la ciudad, hace daño a nuestra economía y provoca dudas a la inversión. Critiquen al Partido Popular, a mí o a mis compañeros, todo lo que quieran… pero no a la ciudad. Salvo que su modelo sea el de la Barcelona de Ada Colau".

Tras desquitarse en halagos al alcalde, Pérez de Siles ha abordado el futuro a corto y medio plazo de la ciudad: "El desafío que queda es mayúsculo, pero hemos demostrado que, si nos lo proponemos, ningún reto es imposible. El más inmediato: convertirnos en sede de la Exposición Internacional de 2027".