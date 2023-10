Elisa Pérez de Siles: "Nunca hemos buscado un sustituto ni un delfín para Paco de la Torre"

Hace poco más de un año, cuando Francisco de la Torre anunció que volvería a presentarse a las municipales, el secreto mejor guardado, la incógnita más deseada de resolver era quién sería su número 2. El mismo alcalde, durante las muchas entrevistas que concedió en campaña, además, apuntaba que su sucesor debía estar en las listas, era lo lógico. La primera persona en la retaguardia del regidor acabó siendo Elisa Pérez de Siles, que además aumentó sus responsabilidades con la portavocía municipal. Ahora evita situarse como relevo, "no estamos buscando un sustituto", pero muchos ojos la miran a ella en un inicio de curso movidito.

Parecía que con la vuelta a la mayoría absoluta el mandato iba a ser más tranquila, pero habéis tenido varios sobresaltos en estos cuatro meses: el no de la Expo, la subida del agua...

Nuestros mandatos son hiperactivos de principio a fin, porque es el nivel de intensidad que el alcalde imprime, la exigencia es altísima del primer día al último. En el proyecto de la Expo, que era muy ilusionante, aunque no era exclusivamente de ciudad, era una ilusión compartida con el resto de administraciones y de muchos sectores productivos, contaba con la posibilidad de que lo consiguiéramos y también con la posibilidad de que no. Pero queremos seguir liderando el debate de la sostenibilidad, que Málaga sea el epicentro de ese diálogo también con el resto del mundo. Es un debate muy europeo y queremos seguir muy bien posicionados, estamos convencidos de que vamos a incorporarlo, aunque sea vía el Plan B y tardemos más.

La subida del agua ha calado en el debate.

Está de actualidad, pero no es nuevo. Es un debate que ya se estaba planteando desde 2019 en el Consejo de Administración de Emasa, hemos estado trabajando con total transparencia. En estos años ha habido momentos de desequilibrio económico, llegamos a tener hasta 14 millones de déficit, que es lo que movió que buscáramos la ayuda de parte del Gobierno. Y la situación de sequía es cada vez más dura, por eso tenemos que agilizar las infraestructuras hídricas que estaban pendientes en la provincia. La sequía nos obliga a evitar cualquier fuga de agua, estamos sufriendo en torno al 20% de fugas. La mayoría de ellas, además en la injerencia, donde conectan los edificios con la red general y que son competencia del propio edificio. Pero si detectamos esas fugas y con la situación que estamos viviendo no pueden asumirla, es responsabilidad del Ayuntamiento implicarse.

Hablan de 100 millones de euros en infraestructuras.

Sí, y tenemos un 53% de ellas con el proyecto de redacción, pero la situación está más agravada por la situación de inflación. Hay que tener en cuenta que llevamos ocho años sin tocar los precios, no hemos siquiera ajustado al IPC. Pero los costes sí han subido un 24%, no sólo por los gastos energéticos, sino por los químicos necesarios para el tratamiento del agua. Hubiera sido importantísimo para nosotros que el Gobierno hubiera aceptado el SOS que le lanzamos, incluso a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que era que nos permitiese usar los fondos Next Generation para poder ejecutar parte de esas infraestructuras.

¿Por qué no se han acometido antes las inversiones necesarias, se han dado cuenta de un día para otro de que se perdía un 20% de agua?

Efectivamente se han estado acometiendo las obras necesarias. En torno a 37 millones de euros se han acometido en los últimos años en inversiones importantes. Muchas infraestructuras no son de competencia siquiera regional, sino nacional. También de las comunidades de vecinos. La responsabilidad de Málaga capital con la gestión del agua es evidente, estamos ofreciendo agua también al resto de municipios como a los regantes de la Axarquía. Gracias, entre otras cosas a que hicimos los deberes, como El Atabal que costó 60 millones de euros, incluso de carácter visionario del alcalde cuando nadie hablaba de infraestructuras hídricas.

En el Pleno, la oposición señaló que no hay un expediente que concrete cómo va a subir realmente la tarifa, más allá de las estimaciones que comparten ustedes. ¿Hay plazo estipulado para tener ese expediente?

El alcalde decía también que no hemos aprobado nada, hemos anunciado que íbamos a hacer esa revisión. Lo hicimos para tener un diálogo con los sectores, con los vecinos, los partidos políticos... Aunque ellos tuvieron la oportunidad de seguir recibiendo información por parte de la concejal delegada, cerraron la carpeta y se levantaron. Están utilizando esta cuestión para hacer política y siendo partidos que están en el Gobierno y que llevan tres años con más de 40 subidas de impuestos a todos los españoles. Se están llevando una recaudación extraordinaria de 32.500.000.000 euros a nivel nacional y se echan las manos a la cabeza por una subida media de seis euros.

Les acusaban de fraude electoral, anunciaron que no subirían los impuestos y lo hacen en el primer año.

Me hacía mucha gracia escuchar al señor Daniel Pérez Morales hablando en esos términos, ellos que son los líderes del cambio de opinión como de chaqueta todos los días. Como por ejemplo, con la torre del puerto, que lo defendieron como un proyecto estratégico de ciudad. Yo le recomiendo al señor Pérez Morales que para hablar de sablazo mire lo que le están haciendo ellos a los autónomos, que miren lo que están haciendo con los sectores productivos.

No sólo Con Málaga y el PSOE se quejaban de que les faltaba información, también Vox que es socio del PP en algunos gobiernos regionales.

A nosotros ahora no nos hace falta ningún socio. En las últimas elecciones los vecinos de Málaga nos prestaron su voto un 49% de los malagueños que confía en nuestro proyecto. No necesitamos el apoyo de Vox ni el de nadie, pero le prestamos la información en una reunión liderada por la propia concejala Penélope Gómez con alguno de sus técnicos. Se les ofrecía información exhaustiva y hasta el límite que ellos necesitasen.

Pero siguen sin ofrecerles el expediente, los papeles, que ellos demandan, ¿por qué?

Porque tenemos que convocar antes el Consejo de Administración, por respeto a sus miembros, que merecen recibirla de forma prioritaria. A partir de ahí se les pasará la información documental que necesiten. Pero nos hemos prestado a aclarar cualquier tipo de duda y ya estamos reuniéndonos con los vecinos.

Le preguntaba antes si hay un plazo para que esté listo ese expediente.

No, no hay un plazo marcado. De hecho, el alcalde ya decía que aún no hemos aprobado nada. Queremos aprobar el Consejo de Administración más pronto que tarde para darles la información y a partir de ahí seguir los trámites legales.

Con la subida del agua subió también el IBI diferencial de 2.000 edificios. En los documentos que firma usted de la Junta de Gobierno Local se hablaba de que el porcentaje de ingresos del Ayuntamiento por IBI ha pasado de un 48 a un 40%, que es de los más bajos de España por habitante o que sólo ha subido un euro de media en los últimos diez años. ¿Subirá en los próximos años también el residencial?

Hemos tocado el diferencial, el residencial lleva muchos años congelado, que es el que afecta a la mayor parte de los vecinos. No sólo el IBI, si no la mayor parte de tasas y tributos. Somos una de las ciudades con la fiscalidad más liviana, la 37 de 48 grandes municipios de España. No hay intención de subir el IBI, las ordenanzas fiscales son las que hemos vendido, nos mantenemos como uno de los municipios con menos presión fiscal y, sobre todo, la intención es seguir dejando en el bolsillo de los malagueños el mayor dinero posible. Con este nuevo borrador volvemos a dejar en el bolsillo de los malagueños en torno a 20 o 24 millones de euros y eso es muy importante.

Durante la explicación de la subida de la tarifa, el alcalde también dio a entender que la EMT es deficitaria, ¿piensan subir el billete durante el mandato?

En este momento no nos planteamos una subida del billete, que es lo que afecta a todos los vecinos de Málaga que utilizan el transporte público. Ahora mismo está bonificado al 50%, el 30% por el Estado, el20% por el Ayuntamiento. Nosotros vamos a seguir manteniendo ese complemento del 20%, pero tenemos que ver cuál es el escenario que plantea el Gobierno. Si estamos en un en un momento en que de forma general, también de la Unión Europea, se está insistiendo en la importancia de promover el transporte público, los gobiernos deberían hacer un esfuerzo para sufragarlo y ayudar a las familias. Sobre todo con la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones.

Ha mencionado antes la torre del puerto, ¿está próxima la aprobación del Plan Especial del Puerto en Pleno?

No lo sé, sinceramente no sé cómo está la situación del expediente urbanístico. Lleva ya diez años de tramitación. Ha tenido modificaciones que asumimos por seguridad jurídica, que es importantísima para nosotros, para la imagen y la credibilidad de la ciudad. El proyecto seguirá su tramitación teniendo en cuenta que la última palabra la tiene el Consejo de Ministros.

Hay muchas personas que ven en usted el puente más claro entre el Ayuntamiento y la Junta o el Partido Popular.

Yo me encargo en el partido a nivel orgánico de Málaga capital, por extensión puedo ser la conexión, pero muchos de mis compañeros también tienen responsabilidades orgánicas. La comunicación es fluida entre las administraciones donde se gobierna y el partido, pero tiene que ser así.

Hay compañeros del PP que la llaman vicealcaldesa.

Compañeros de partido que seguramente no saben o yo creo que no quieren saber que no buscábamos un vicealcalde. De hecho no lo buscamos. Yo asumo unas funciones, primera Tenencia de Alcaldía, Comercio, Vía Pública, Contratación y Compras, pero no buscamos a nadie que sustituya al alcalde. Ni lo hacíamos antes, ni lo hacemos ahora. El alcalde se presentó a las elecciones diciendo que va a estar cuatro años. Yo intento ayudar al alcalde en lo que entiende que puedo servir y a eso me dedico. El alcalde es Paco de la Torre, que no es sólo el que ideó la primera transformación de la ciudad, sino el que lleva la batuta de la segunda transformación que es la que empezamos a trabajar ahora.

Lo refería porque es un dirigente nacional del partido quien la llama vicealcaldesa.

Supongo que interpretaba en el nombramiento del número 2 algo más allá de la realidad, que es la que le estoy contando. Cada cuatro años volvemos a insistir en el mismo debate y no tiene sentido porque el alcalde ya ha dicho que va a estar los cuatro años. La ilusión del alcalde y la fuerza del alcalde es más que evidente, incluso superior a muchos de los más jóvenes del equipo. Nos lleva con la lengua fuera. No buscamos esa figura.

¿Da vértigo que la señalen como delfín? Los anteriores que tuvieron ese título acabaron orillados o lejos del Ayuntamiento.

Se habla de los delfines más por la prensa. Mientras Paco de la Torre quiera y tenga la fuerza y la ilusión, no necesitamos a nadie más, es el mejor de los nuestros. Nosotros nunca hemos buscado un delfín. El alcalde no cerraba el otro día la puerta a volver a presentarse.

¿Le haría ilusión ser alcaldesa cuando De la Torre decida dar un paso al lado?

No me he posicionado nunca en ese escenario y no sé cómo me pudiera sentir. Lo más bonito que le puede pasar a alguien que se dedica a la política es prestar funciones en tu municipio. Estoy muy contenta con las funciones que desempeño, estoy muy ilusionada con las competencias que el alcalde me delega y estoy muy orgullosa de trabajar para la mejor ciudad de nuestro país.

¿Cuál es el siguiente proyecto que le ilusiona?

En mis áreas, sacar más pronto que tarde el Mercado de Teatinos, volver a sacar el Mercado de Bailén, que se quedó desierto por la inflación y que me hace mucha ilusión porque ha sido mi distrito en los últimos años. Seguir avanzando en la digitalización por ejemplo de la venta ambulante, campañas de dinamización, pero seguir con nuestra hoja de ruta.