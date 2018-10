Empleados y empresas del PTA entran en ebullición al agravarse los atascos

El malestar de buena parte de los cerca de 18.000 trabajadores del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y de las principales empresas asentadas en la tecnópolis por el caos de tráfico que han de sortear a diario para acudir a su puesto es palmario y va en aumento. Tanto es así que, según informó a este periódico el director del parque, Felipe Romera, los representantes de las firmas de mayor peso, que concentran a la mitad de los empleados, mantuvieron el pasado martes una reunión en la que pusieron de manifiesto la "impotencia" y "decepción" que sienten en este momento, especialmente agravado tras la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Málaga del cambio de sentido de una calle en el interior del distrito de Campanillas.

De acuerdo con los datos manejados por Romera, esta medida, en vigor desde hace cerca de un mes, ha ocasionado que el tiempo de espera media que ya existía se incremente en unos 30 minutos. Otro detalle es que si antes de media pasaban por ese vial 15 vehículos al minuto, ahora el número se reduce a 8. Con lo que, expuso, hay del orden de 400 vehículos que tratan de encontrar alternativas. "Esto genera una tensión a los trabajadores, que no llegan; pero no es que se haya bloqueado el parque, es que está bloqueado todo". Y todo ello contribuye a que, como sentención, el parque esté "en llamas".

30Minutos. Es el tiempo medio que ha crecido la espera en el acceso, según RomeraUna de las principales medidas pendientes es la ejecución de bus-VAO desde la A-357

Ante esta realidad, la decisión de estos empresarios ha sido la de redactar un carta que, según el director del PTA, va a ser enviada al alcalde, Francisco de la Torre, y en la que se ponen por escrito tres demandas con las que, a priori, tratar de aliviar el bloqueo que en la actualidad presenta el acceso al polígono productivo. Sobre ello, se habla en primer lugar de la necesidad de dar marcha atrás con la reordenación efectuada en la calle Cristobalina Fernández, que, a juicio de los afectados, es la causa de caos actual; en segundo lugar, de contar con la colaboración de la Policía Local a primera hora de la mañana, "entre las 7:00 y las 9:00", con el objetivo de controlar el paso de lo vehículos en la rotonda de acceso al parque.

A estas dos peticiones municipales se añade la exigencia a la Junta de Andalucía para que active de manera urgente la licitación de las obras de mejora de la conexión de la A-357 con la entrada al PTA y que, entre otras medidas, incluye la ejecución de un carril bus-VAO, la ampliación de los carriles de aceleración y desaceleración de esta la autovía del Guadalhorce y la ordenación de la rotonda para acoger un mayor volumen de vehículos, su semaforización y la posible variación de los accesos de entrada y salida a la tecnópolis. El compromiso de la Consejería de Fomento era el de antes el procedimiento de adjudicación antes de acabar el año. La inversión estimada ronda los tres millones euros.

"Hay una percepción desde hace bastante tiempo, ligada a una cierta realidad, de que al parque no se puede venir. Eso antes eso no era así. Es verdad que había ciertos atascos, pero las empresas habían cambiado los horarios y existía un equilibrio inestable", dijo Romera para poner en valor el efecto negativo que ha tenido la última maniobra del área de Movilidad. Subrayando, ademas, que esa percepción "no es favorable al parque".

Para el responsable de la tecnópolis, es necesario contraponer a los supuestos beneficios que tiene para los estudiantes y vecinos de la calle afectada por el cambio la incidencia que esa acción tiene sobre el tráfico del entorno, no solo del PTA, sino también del que se dirige hacia el Valle del Guadalhorce. "El efecto que haces para proteger a unos niños que tienen cuatro badenes antes y a la policía en los 10 minutos en los que entran al colegio no puede comparase con el cristo que se ha formado, que es muy gordo; el lío que se ha formado es muy gordo", afirmaba de manera explícita.

De lo que por el momento el PTA sigue sin tener novedad alguna es de las grandes infraestructuras en materia ferroviaria, ya sea en forma de prolongación del Metro desde la ampliación de la Universidad ya sea como extensión de la línea de Cercanías.