Alejandro Pestaña lleva más de un año como presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga aunque a sus espaldas son casi 40 en el sector. A nivel legislativo hay pocas personas en la provincia más preparadas para discernir con los problemas a los que se enfrentan durante la fase de desescalada las comunidades malacitanas, sobre todo en un aspecto tan recurrente estos días como son las piscinas comunitarias. Atiende a Málaga Hoy pocas horas después de conocer que toda Andalucía pasa unida a la fase 3.

¿Qué supone el paso a la Fase 3 en lo que a las comunidades con piscinas comunitarias se refiere?

En principio no supone muchas más cosas, muchos cambios. Estando ya en fase 2 hubo una liberación, unas pequeñas mejoras y ya se aproximaba a la nueva normalidad. Lo que hay que destacar es que no se puede superar el 30% del aforo, pero del vaso de la piscina, no del recinto. La Policía Local ya ha puesto incluso algunas sanciones. Si no hay algún tipo de control, de distancia adecuada. Todo se debe controlar muy bien. El administrador puede asesorar, pero la decisión final es de la comunidad. La responsabilidad la tendrán ellos de abrir o no abrir, de hacerlo será bajo ciertas condiciones.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe) avisa de que cumplir con las condiciones exigidas será muy difícil para muchas comunidades, ¿de qué condiciones hablamos?

Lo primero no va a haber sitio para todos. Para que todos los vecinos puedan usar el recinto tendrá que haber turnos y tendrá que autorregularse. No tienes que contratar a nadie, siempre que sean capaces de autorregularse. Ahora han salido apps, pero no todas las personas saben usarlas, sobre todo las personas mayores. Además ¿y si a todos les conviene el mismo turno? No va a llover a gusto de todos. Es un problema de todos. También, cada vez que acabe un turno se tendrá que hacer una desinfección de las zonas comunes. No se podrán usar las duchas pero sí los baños. La limpiadora no puede estar cada hora y media limpiando un turno. Esto tiene un coste muy alto. El coste, según el tamaño de las piscinas, puede oscilar entre los 1.000 y los 9.000 euros mensuales. Es un coste muy elevado y por ellos muchas comunidad están planteándose no abrir directamente. No hay fondos para ello o acuerdo para una derrama para acometerlo. Son costosas. Hay que mantener una separación entre vecinos, una distancia segura, que son complicadas de mantener en algunas comunidades. Aunque sea por turnos, tienen que tener muchos metros para que el aforo sea accesible. ¿El acceso al recinto quién lo controla? ¿Cómo se establecen los turnos? ¿Cómo se controla que se cumple? ¿Y que no se acumulen vecinos en la piscina o fuera del recinto?

Decía recientemente que tenemos que escuchar a los administradores de fincas para “garantizar una vuelta a la normalidad con las máximas garantías”, ¿qué tienen que decir?

Los administradores quiero destacar que no toman decisiones, pueden dar instrucciones, interpretar la legislación... pero no podemos tomar decisiones. La toma de decisiones es de la comunidad. El administrador tiene que estar lo más informado posible. Tenemos los documentos suficientes de la administración para estar informados. Ellos dicen que hemos interpretado bien las instrucciones del Gobierno. Lo único que podemos hacer es dar recomendaciones en cada situación. Según la comunidad, habrá más fondos o menos, eso dependerá de cada una. Es una cantidad importante de dinero que no todos pueden asumir, ya que habrá otras necesidades.

¿Nos depara entonces un verano sin piscina en la mayoría de comunidades de vecinos de Málaga?

Ni mucho menos. Quizá en la capital haya una proporción mayor, por motivos económicos, no por otros motivos. El alto coste que supone la correcta apertura puede llevar a decidir no hacerlo. En la Costa, en la que muchas de las comunidades son segundas residencias, sí pueden darse más aperturas. Quizá ahí, la mayoría puede tomar la decisión de sí abrir porque si no, ¿para qué vas a irte a tu segunda residencia? En cualquier caso, dependerá del tipo de comunidad.

¿Qué dice la administración local, a la que recae ahora la competencia?

Las comunidades autónomas son las que toman las decisiones ahora. Como hay muchas decisiones dentro de ella municipales, como es este caso, se puede mantener esas competencias. Aunque todavía se tiene que determinar. En la fase 3 serán las autonomías las que tomen las decisiones. Aunque la Junta de Andalucía no puede tomar decisiones más liberales que su superior, como es el Gobierno. Pueden cerrar más cosas, pero no abrir más, no puede tener más libertades.

¿Y qué pasa con los socorristas?

Las piscinas que tengan una superficie superior a 192 metros deben tener un socorrista. El socorrista laboralmente no está obligado a velar por los que están fuera del agua. Esa no es la labor del socorrista. Otra cosa sería que algunas comunidades hablen con estas personas, suponiendo que pagando un diferencial, para que hagan otras funciones de control de acceso, turnos... Pero esa no es su labor. Evidentemente de la limpieza, que es importante entre turnos, también habrá que llevarlas a cabo. Pero si eso lo tiene que hacer el socorrista es como si tienes a dos personas allí. Obligación no tiene.

¿Qué proponen desde el Colegio de Admistradores de Fincas para la vuelta a la normalidad? ¿Cuáles son sus medidas y qué proponen al Gobierno?

El martes lo veremos. Serán normas que van a durar hasta que haya una vacuna. Lo que es seguro ya está aquí. No vamos a volver atrás. En la mayoría de sitios se van a quedar todas las medidas de precaución que estamos tomando como las mamparas en un bar. La nueva normalidad es un sistema de prevención. No va a haber medidas más restringivas. El funcionamiento dependerá de que cada uno asuma su responsabilidad.

En el mercado ya hay apps que controlan el aforo y podrían habilitar turnos para las piscina. ¿Qué piensa de ello?

Hay un montón de apps, pero ya de antes. Tú te descargas el programa, desde el móvil y desde ahí puedes gestionarlo todo. Turnos, zonas cuadriculadas... pero ninguna app dice que el turno que te va a tocar es el adecuado. Es un problema bastante difícil. La responsabilidad de todos es lo importante. Si ellos pueden autorregularse es lo mejor. Si hay alguien con capacidad de gestionarlo mejor aún. Si no la obligación moral es la de cerrar la piscina.