Esclavas para bebé: una tradición hermosa y segura

Pero si hablamos un poco de costumbres y tradiciones es necesario destacar las esclavas de oro para bebe. Son pequeñas pulseras que incorporan en su diseño una especie de chapa de forma rectangular en el centro que, puede o no, llevar una inscripción. Generalmente, se graba el nombre del pequeño agasajado o también se puede incluir un mensaje en la parte interna, como por ejemplo, la fecha de nacimiento.

Mucho se ha dicho de la conveniencia de este objeto y si es o no seguro para el pequeño llevar este tipo de joya. La respuesta es que sí es bastante seguro, no solo porque no implica ningún riesgo para el pequeño, siempre que sea una pieza de calidad en su confección y además, al ser de oro, no existe ninguna propensión a alergias o irritaciones.

Se trata entonces de una prenda muy bonita, e hipoalergénica y además, puede ser ese estupendo regalo que estás buscando para tener un detalle con amigos cercanos o un familiar que se ha convertido en padre o madre. Además, esta pequeña pulsera será apreciada toda la vida, especialmente por los progenitores.

¿Cuáles son las ventajas de las esclavas de oro para bebés?

Podemos exponer 5 motivos por los que comprar una esclava de oro para bebé es todo un acierto. El primero es que nunca pasará de moda, pero además, es un estupendo regalo para hacerle a un niño o a una niña, se consiguen de todos los tamaños y para todas las edades y, se trata de un regalo de alta gama porque el oro es un material muy preciado que se revaloriza a largo plazo. Pero entremos en más detalles:

Un regalo atemporal

Este tipo de joyas nunca pasa de moda. De hecho, tal como lo hemos mencionado, se trata de una tradición o costumbre que no se ha perdido. Puedes elegir hermosos modelos que te encantarán. Es una pieza muy solicitada en las joyerías.

Puedes encontrar una esclava para niños de diferentes edades

Aunque se suele hacer este obsequio en un bautizo o para ir a conocer al pequeño, esta no es una regla inquebrantable. Basta con acudir a una joyería de prestigio para elegir el tamaño de la pulsera que mejor se adapte a la muñeca del niño.

Es un regalo unisex

A diferencia, por ejemplo, de los pendientes de recién nacido que se les regala solo a las niñas, las esclavas para bebés son ideales tanto para un pequeño niño, como para una hermosa princesita. Solo debes buscar el diseño que más te agrade y, en todo caso, elegir un modelo más discreto y sobrio para un niño o una esclava con algún detalle particular si es niña.

Una esclava grabada durará toda la vida

Una esclava grabada podrás conservarla toda la vida. Puede ser una pequeña herencia o un precioso tesoro que te recuerde cuando tu hijo era pequeño. Igualmente, puede ser un recuerdo del niño, ya adulto, que verá esta joya como algo muy preciado.

Comprar oro siempre será una inversión

Tanto si eres el padre y quieres comprar esta joya para tu pequeño o eres quien quieres destacarte con este hermoso obsequio, es importante tener en cuenta que el oro es un material precioso, cuyo valor aumenta con el paso del tiempo.

¿Cuál es el origen de las esclavas de oro?

Aunque el origen de la esclava de oro se remonta en tierras indias y tenía un significado relacionado con el matrimonio directamente, ahora queremos enfocarnos en el tiempo y el espacio en el que esta joya comenzó a ser un regalo tradicional para niños.

Hoy en día, es una tradición regalar una esclava grabada a un bebé. Los momentos más icónicos para hacer este regalo son durante el propio nacimiento, para ir a conocer al pequeño o para el momento de su bautizo.

También se trata de un regalo especial que, generalmente proviene de amigos muy cercanos o familiares como un hermano, los abuelos o los padrinos de bautizo.