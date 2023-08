Cuarta vez que le tiran el muro de su casa en Pedregalejo: "Escuchamos un camión y sentimos terror"

Agustín y María del Pilar, un matrimonio residente en Pedregalejo de 78 y 76 años -respectivamente-, viven en vilo desde hace unos ocho años, cuando cambiaron el sentido de la calles próximas a la zona en la que se encuentra su casa. Desde entonces, hasta en cuatro ocasiones, vehículos de gran tonelaje han derribado el muro de la vivienda. La última vez, el pasado lunes.

Aseguran que solo el ruido de un camión les provoca "terror". "Cuando escuchamos que está maniobrando salimos disparados porque nos tememos lo peor", lamentan. Agustín explica que, hace años, la calle Fernández Shaw, donde se encuentra su domicilio, era de doble dirección. Si bien, en 2014, "prohibieron la circulación a partir de mi casa para abajo, lo que obliga a los conductores a hacer una curva muy cerrada y con mucha pendiente hacia Castañal Gallardo".

Como consecuencia, relata que el Ayuntamiento impidió el paso a vehículos de más de ocho toneladas. Sin embargo, Agustín asegura que "eso no lo respeta nadie" y el problema, apunta, es que "esos camiones tan pesados patinan, no pueden seguir para adelante, dan marcha atrás y entonces es cuando me tiran el muro", siendo esta última tercera que la derriban completamente y la cuarta que la dañan, indica este vecino.

La primera vez que ocurrió fue en 2015. Un camión de basura chocó contra la tapia de su inmueble y, a continuación, se fugó. No obstante, uno de los vecinos de la zona logró hacerse con la matrícula de este vehículo y el seguro de la vivienda se hizo cargo de los daños. En 2016 acaeció el segundo episodio. Un autobús de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) se empotró contra el muro, por lo que quedó atrapado hasta que la Policía lo asistió, siempre según el relato de Agustín.

No fue hasta cinco años más tarde cuando sufrieron el tercer incidente. Una noche del año 2021, otro camión también se golpeó con la pared, aunque no llegó a derribarla. El pasado lunes 7 de agosto cuenta que se produjo el último choque. En esta ocasión, el camión implicado también se marchó. Pero, su hijo apuntó su matrícula y, pasados unos minutos, el propio conductor volvió para facilitar un número de teléfono al que podían llamar los damnificados y volvió a irse. Agustín explica que decidieron recurrir a la Policía, que se desplazó hasta el lugar de los hechos y levantó atestado.

Agustín defiende que la única solución es que el Ayuntamiento "cambie la dirección, prohiba totalmente subir la curva" porque, de lo contrario, está convencido de que le volverán a derrumbar el muro, lo que resulta "muy grave porque la casa está a 50 metros de un colegio y por la zona pasan cientos de niños durante el periodo escolar".

Además, cuenta que el muro afectado da a la entrada, donde tienen un patio exterior donde con una pequeña casa de juguete con la que sus seis nietos, "que ahora en verano sobre todo pasan mucho tiempo aquí" -apunta-, habitualmente juegan. Por ello, insiste en que "es un peligro" y pide que el Consistorio tome medidas "para evitar una desgracia". De no ser así, anuncia que se plantea recurrir a la vía penal.