Escuelas infantiles de Málaga, en contra de la creación de nuevas plazas

Desde que descienden la tasa de nacimientos en España, el sector de las escuelas infantiles se ha visto mermado, sobretodo el del primer ciclo que corresponde a los niños de 0 a 3 años. Las trabajadoras del sector (un 99% del empleo es femenino) denuncian una mala gestión de los fondos europeos Next Generation para las guarderías, ya que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha determinado que estarán destinados a la creación de nuevas plazas.

Desde la Asociación Escuelas Infantiles Unidas en Málaga indican que ahora mismo hay un 20% de vacantes en la ciudad, por lo que la partida debería ir destinada a mejorar las bonificaciones para que todas las familias puedan optar a este servicio que tiene un coste de 320 euros al mes con comedor por cada niño. Desde Fenacein (Federación Nacional de Centros de Educación Infantil) redactaron una demanda de petición al Parlamento Europeo solicitando la redirección de esos fondos y este mes fue admitida a trámite. De la misma manera, el pasado 6 de marzo hubo una manifestación a nivel nacional a la que acudieron representaciones de 400 escuelas infantiles malagueñas.

El Gobierno central ha puesto ha disposición de la Junta de Andalucía 37 millones de euros para la creación o ampliación de centros de educación infantil de primer ciclo. Serán los ayuntamientos quienes podrán solicitar, en un plazo de tres años, esta ayuda a la Consejería de Educación y Deporte si existe una demanda de ocupación que supere la oferta. Desde Escuelas Infantiles Unidas aseguran que esta designación es innecesaria. A principio de curso se ofertaron 23.855 plazas en Málaga para los niños de 0 a 3 años y solo se han cubierto 16.000, por lo que más de 7.000 permanecen vacantes.

“Ante este alto número de plazas vacías, no entendemos que el Ministerio de Educación siga desoyendo continuamente a los profesionales. El problema no es de plazas, es de apoyo a las familias. De ahí que pidamos que el destino de los fondos europeos sea para ayudar a las familias que, principalmente por falta de recursos, no pueden escolarizar a sus hijos, ya que con sus rentas medias reciben pocas bonificaciones”, indicó Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas. En Andalucía, las escuelas de educación infantil son centros privados adheridos al programa de ayuda, por lo que a pesar de ser de titularidad privada, su funcionamiento se rige a criterios públicos y ponen todas sus plazas a disposición de la Administración autonómica. Al ser una enseñanza no reglada, la Junta de Andalucía proporciona un sistema de bonificación del servicio en función de la renta de las familias. De ahí la reivindicación de que los fondos sean destinados a este sistema de bonificación y que sean más los padres que puedan obtener el 100% de la ayuda y así sea gratuita la matriculación en estos centros.

La Asociación explica que desde que se conoció el destino de los fondos han mantenido diversas reuniones para reconducir el destino de la partida, por lo que es una “buena noticia” que el Parlamento Europeo haya admitido a trámite la demanda de petición. De la misma manera, aseguran que la creación de estas plazas supone un inconveniente para las empresas de este tipo, la cuales tienen asalariadas a 3.500 trabajadoras en la provincia. Tras la manifestación, el colectivo se encuentra a la espera de las indicaciones del Gobierno.