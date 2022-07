Eslipi demuestra que en la venta de colchones online todavía hay sitio para la innovación

El consumidor moderno ha demostrado que la intención y la tendencia de compra está cambiando. Cada vez se apuesta más por acudir a tiendas online para comprar todo aquello que se desea y, a su vez, cada vez se apuesta por invertir más dinero en ganar en calidad de vida. La pandemia nos ha hecho darnos cuenta que de nada sirve descuidar el hogar y no gozar de un entorno que nos permita desconectar y descansar.

Y eso mira sobre todo a los colchones. La sociedad actual es mucho más consciente de lo importante que es disfrutar de un buen descanso y de cuánto influye un colchón en ello. Por eso, los e-commerces especializados en venta online de colchones, están ganando cada vez más terreno. Precisamente, en esta corriente de cambio ha aparecido Eslipi, para dar un giro de tuerca más a este fenómeno.

Eslipi reinventa la venta online de colchones de la forma más sencilla

Eslipi es un comercio electrónico especializado en la venta de colchones de calidad. De hecho, lo que más llama la atención al entrar en su web, además de contar con un diseño intuitivo y bien adaptado a toda clase de dispositivos, es su catálogo. En lugar de llevar al usuario a una miríada de productos y de variedades por las que perderse, todo es reducido y concentrado, todo se centra en ir directo al grano y en facilitar la compra.

No es algo que se vea solo por la rapidez de carga o por la buena distribución de sus categorías principales de productos, repartidos en colchones, almohadas, bases y otros derivados. Se ve al entrar en cada una de estas categorías porque, curiosamente, la clave de la estrategia de esta tienda online es que su catálogo es pequeño. De hecho, se centra en la venta de colchones de la empresa malagueña Deltaplex, una veterana del sector con sede en Marbella.

Calidad no es cantidad, y eso es algo que esta tienda especializada en descanso se toma muy en serio. Su estrategia se centra sobre todo en responder a las necesidades de los consumidores modernos, que no solo buscan comprar cualquier cosa a través de internet, sino también disponer de lo que necesitan en el menor tiempo posible. Algo que no se podría conseguir si se les lleva a un catálogo gigantesco en el que al final acaban abrumados.

Un catálogo reducido, pero de primera

Puede haber aproximadamente una docena de colchones repartidos en un total de 4 familias diferentes (Leizi, Lait, Deili y Rummi). No son cantidades enormes, pero es que eso es precisamente lo que persigue esta tienda. Dan poco, pero con la máxima calidad posible y contando con productos elaborados por profesionales con experiencia y más que reputados en la materia.

Materiales de primera, diseños con la tecnología más moderna y productos que, en definitiva, saben responder las verdaderas necesidades del público. Todo eso, además, contando con el asesoramiento de los especialistas de Eslipi siempre que sea necesario, disponible incluso vía WhatsApp, con la posibilidad de recibir ofertas especiales cada cierto tiempo y con precios bastante competitivos.

Por supuesto, no se limitan a colchones. Como ya hemos indicado, también venden almohadas, bases y hasta packs conjuntos. Sin embargo, en todo momento mantienen esa máxima de ofrecer un catálogo mínimo. Puede parecer una limitación, pero al final es todo lo contrario, porque así permiten al cliente mostrar su oferta completa fácilmente y que este vea con claridad lo que puede esperar.

Aunque, lo que puede esperar al final no es más que productos de primera. Eslipi es conocida por apostar por las propuestas más fiables, por vender siempre equipo de descanso para el hogar que cumpla perfectamente con su cometido.

Asociaciones con tiendas de descanso

Además de todo lo anterior, Eslipi ofrece la posibilidad de colaborar con tiendas especializadas en descanso. Su único requisito es que la tienda en cuestión comparta con ellos la misma filosofía: esforzarse al máximo para dar al cliente la mejor solución de descanso posible. A partir de ahí, el resto es tan sencillo como contactar con ellos para comercializar sus productos, que son, por extensión, los firmados por Deltaplex.

Cabe mencionar que, al igual que sucede con su catálogo, en Eslipi apuestan más por estar presentes en pocas tiendas, pero muy alineadas con su filosofía y con una experiencia y reputación bien establecidas, que en lugar de estar en muchas y de una calidad no muy reseñable. Su enfoque, al final, no deja de coincidir con cómo debe ser el descanso. Porque, ¿de qué sirve descansar si no se hace de la mejor manera posible?

Esa es la clave para una buena calidad de sueño y una buena salud y es, también, la clave por la que tienen esta filosofía y metodología tan particular. Precisamente, la que está siendo clave en su éxito.