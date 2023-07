Esperas de hasta 72 horas para una cama en el Regional de Málaga mientras hay 141 "cerradas"

Pacientes esperando hasta 72 horas para ingresar en el Hospital Regional porque no hay sitio y mientras tanto 141 camas cerradas por la falta de contratación para sustituir al personal de vacaciones. Así describía UGT la situación este lunes en las Urgencias del centro sanitario. Por su parte, La hija de una anciana que está pendiente de si la hospitalizan o no, ratificaba la denuncia sindical: "Esto está abarrotado, no hay ninguna intimidad. Y los profesionales están desbordados; las enfermeras no dan abasto. Es tercermundista". Según afirmaba, la queja repetida entre los trabajadores es que hay "plantas cerradas" del hospital porque debido a los escasos contratos que se han hecho este verano no hay personal para atenderlas. Por su parte, el hospital rechaza el concepto de camas cerradas porque dice que "todas" están disponibles en función de las necesidades y que las zonas a las que alude el sindicato están en "proceso de reforma".

La mujer, que prefería mantener el anonimato, aclaraba que "hay muchísima gente esperando" y que la situación "es un caos". Su madre está en la sala de cuidados, donde algunos pacientes están en sillones y otros en camillas. Su familiar ha tenido relativamente suerte porque está en una camilla. "Pero la camilla estaba rota... Trataron de apañarla con ficso, pero como no resistía y se podía caer, la arreglaron con una venda. Esto está lleno y mientras hay plantas cerradas, que no abren para no hacer más contratos", protestaba.

Su crítica coincidía con el panorama que relataba UGT en una nota: el de pacientes que llegan a esperar hasta 72 horas por una cama para ingresar. Según el sindicato, en la mañana de este lunes había 34 enfermos pendientes de hospitalización. De estos, ocho estaban en un sillón y cuatro llevaban aguardando así desde el viernes. "Es inhumano y vergonzoso que personas que están malas tengan que pasar en un sillón un fin de semana habiendo camas que están cerradas por falta de personal", protestaba el delegado de UGT en el hospital, Carlos Bueno.

El sindicato asegura que la situación ya lleva más de una semana. El lunes de la semana pasada había 25 pacientes aguardando una cama. Al día siguiente 35. Otros 29 el miércoles, la misma cifra el jueves, 26 el viernes, 25 el sábado y 34 este lunes. Algunos aguardan en camillas, pero otros tienen que soportar la espera en un sillón. Los datos han sido recogidos por UGT a lo largo de estos días y no es la única formación que se ha quejado por la falta de personal. Ya hace más de una semana, CSIF y Sindicato Médico arremetieron contra el recorte de profesionales que ha supuesto el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Comienza el verano y también el sufrimiento del personal y de los pacientes", resumía UGT a través de un comunicado. El sindicato advertía que el aumento de la población flotante contrasta con la "drástica reducción" de contratación que obliga a cerrar camas en el hospital. Ello, según la organización, "ocasiona sobrecarga en los servicios que quedan abiertos, satura las Urgencias y castiga a la población". UGT aseguró que con el déficit de plantilla y el cierre de camas, si un paciente necesita atención en Urgencias, "se le condena a muchas horas de espera". Pero el sindicato insiste en que "lo peor es si necesita hospitalización" puesto que los enfermos "pueden esperar hasta 72 horas para ser ingresados, permaneciendo en un sillón todo ese tiempo".

El sindicato precisa que están cerradas la segunda y tercera planta del pabellón B (el nuevo), la segunda del A (el viejo), la sexta de Pediatría, la de Cirugía Maxilofacial y parte de Cirugía Digestiva en la sexta derecha del pabellón B. Bueno precisó, por ejemplo, que en esta especialidad hay 19 camas ocupadas y 13 cerradas. Según el sindicato se están haciendo "contratos precarios de varios días" para cerrar incluso más camas "a costa de la salud de los profesionales que se quedan trabajando y, lo que es peor, de los pacientes".

La réplica del hospital

Por su parte, el hospital asegura que la asistencia de los ciudadanos de la provincia durante los meses de verano "está garantizada". Añade que al igual que todos los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuenta con un plan estival en el que se establecen los refuerzos y la reordenación de los servicios, que se basa "en la experiencia acumulada y es similar año tras año".

El hospital argumenta que el SAS "mantiene todas sus camas a disposición de la población, por lo que no puede admitirse que se hable de cierre de camas". E insiste que "todo paciente que necesita un ingreso hospitalario lo tiene garantizado" dado que el plan "se monitoriza y adapta permanentemente para dar respuesta a posibles incrementos de la demanda asistencial".

Según el hospital, existe una "monitorización diaria" de la demanda para estos meses, "de manera que puedan adaptarse los recursos a posibles incrementos de demanda, como ha ocurrido en determinadas situaciones en veranos anteriores".

Además, antes las críticas de UGT, el Regional sostiene que plantas a las que se refiere "están en proceso de reforma y adecuación", dentro del plan de mejoras que cada verano acomete el complejo hospitalario. Por último, el centro, agradece el esfuerzo de los profesionales para atender pacientes.