Profesionales y sindicatos denuncian que las listas de espera en Málaga están "disparadas" y empeorarán en verano

Profesionales y sindicatos aseguran que las listas de espera en la sanidad pública malagueña están "disparadas" ya antes del verano y advierten que "empeorarán" tras el parón estival, especialmente este año por el recorte en la contratación. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) denunció que hay una bolsa de "miles" de enfermos en el Clínico aguardando una prueba, una consulta o una intervención. UGT, que en el Regional las tardanzas van de ocho a 14 meses, según las especialidades. La Administración sanitaria negó tales demoras y aclaró que hay planes de mejora para reducir tiempos de demora y número de pacientes en espera. En la página del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los últimos datos corresponden a junio de 2022.

Este viernes, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) denunció que en el Clínico hay pendientes en la actualidad más de 9.000 pruebas endoscópicas, unas 10.000 ecografías, alrededor de 9.000 primeras citas en Neurología y otras 3.000 en Traumatología. Estas dos especialidades -según la organización- junto con Rehabilitación y Oftalmología son las más sobrecargadas. Y según el SMM la situación "irá a peor" con el anunciado recorte de parte de las jornadas extra de tarde (las continuidades asistenciales) a partir del 1 de agosto. Estas continuidades asistenciales precisamente se usan para achicar lista de espera. Según el sindicato, su reducción provocará unos 15.000 pacientes mensuales más en espera de consultas, pruebas u operaciones. El presidente del SMM, Antonio Martín, advertía: "Las continuidades asistenciales hacen que no se desborde la presa y con unas 1.000 menos por mes, la presa se desbordará". Profesionales y sindicalistas coincidían en que la merma de continuidades asistenciales sumada a la "escasa contratación" estival pasarán factura en forma de más listas de espera de las que ya hay.

Tras la rebelión de unos 200 médicos del Clínico contra el recorte de las continuidades asistenciales, fuentes de la Administración apuntaron un cierto "abuso" de este trabajo extraordinario de tarde por parte de algunos facultativos. Martín replicaba que "algún abuso o mal uso puntual, no justifica el recorte drástico" de las continuidades asistenciales. Y añadía: "En todo caso, la Administración tiene la obligación de controlar cualquier desvío y si no lo corrige, es cómplice".

Mientras el SMM trazaba un panorama casi apocalíptico de las listas de espera, el Clínico afirmaba que "las demoras referidas no son tales en este momento" y que el hospital cuenta con un plan de mejora que está "bajando los plazos y reduciendo el número de pacientes pendientes". Añadía que aprovechando el periodo estival, se harán obras en diversas áreas de hospitalización para mejorar las instalaciones. De modo que habrá camas en reserva, pero que podrán "ser usadas en caso necesario". Respecto al recorte en el trabajo extra de tarde, aclaraba que "solo se han reducido algunas continuidades asistenciales", coincidiendo con el periodo estival. El centro también precisó que se mantendrá la misma actividad en Onco-Hematología, cirugía urgente y preferente.

Por su parte, un facultativo del Clínico calificaba la situación del hospital de "crítica" en cuanto a demoras y reconocía que "estamos tremendamente preocupados porque si ya vamos con lengua fuera y hay pacientes fuera de los plazos de los decretos [de tiempo máximo de espera], si recortan continuidades asistenciales, el otoño va a ser caliente en listas de espera".

Hace más de una semana, UGT denunció un panorama similar en el Hospital Regional. Según este sindicato, Neurología tenía esperas que llegaban a un año, Neurocirugía a 14 meses, Traumatología a ocho. Además, precisaba que las colonoscopias no urgentes tardan ocho meses y hay pacientes pendientes de estudios del sueño desde 2018. Según el sindicato, las demoras empeorarán porque las 71.959 jornadas contratadas del plan estival de 2022 en ese centro, se han reducido a 44.169. "Los tiempos de espera ya son excesivos. Con la reducción de contratación de este verano, tras las vacaciones la situación va a estar aún peor", alertó el delegado de UGT, Carlos Bueno. CSIF también atacó la falta de contratación estival. Indicó que en ese hospital se harán 481 contratos para cubrir una plantilla de 6.470 trabajadores. Por ello, vaticinó un cierre "masivo" de consultas, la suspensión de actividad asistencial y el incremento de las listas de espera.

Ante las quejas sindicales, el Regional replicó con la misma respuesta que el Clínico: "Las demoras referidas no son tales en este momento".

Un especialista de este hospital explicaba que en su servicio hay médicos durante las vacaciones como para evitar que las listas de espera crezcan demasiado: "El problema es que no hay auxiliares para todas las consultas. Otros años no se ha recortado tanto en esta categoría. Así que sin auxiliares suficientes, habrá que cerrar consultas y eso implica que aumentarán las demoras y se acumularán los pacientes". Otro facultativo aseguraba que en su especialidad las demoras varían según los procesos. Pero estimaba que las listas están "peor que otros años" porque todavía están atendiendo casos que quedaron pendientes durante la pandemia. "Y debido a la poquísima contratación que hay desde marzo y en este verano, hay que cerrar consultas. Así que las demoras se disparan", aseguraba.

Un médico de familia por su parte relataba una situación que se repite en Atención Primaria: la de pacientes no urgentes ni preferentes que son derivados al especialista y que se quedan pendientes de asignación de cita porque no hay hueco en las agendas. "Y como no los llaman, vuelven una y otra vez al centro de salud. Pero nosotros no podemos hacer nada porque ya los hemos derivado", concluía.