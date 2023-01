Estudiantes de Málaga se movilizan este miércoles debido al frío en las aulas

La ola de frío que ha hecho que los malagueños saquen definitivamente sus ropas de invierno del armario está pasando factura en los centros educativos tanto de la provincia de Málaga como de toda Andalucía. Esta bajada de temperaturas ha hecho que en los últimos días los profesores y alumnos pasen el día en clase a temperaturas mucho más bajas de lo que están acostumbrados. Por ello, el Sindicato de Estudiantes se va a movilizar este miércoles para pedir soluciones para paliar este frío y que los jóvenes y los docentes no tengan que dar clases pasando frío.

Los más afectados por estas bajas temperaturas son los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación de Adultos de toda la provincia. Según los datos aportados por la Junta de Andalucía a principios este curso, el número de matriculados es de unos 156.660 estudiantes. En este punto, el Sindicato de Estudiantes asegura que el frío es tal que muchos alumnos se ven obligados a ponerse guantes y llevarse mantas para poder entrar en calor durante las clases.

Las temperaturas han bajado en gran medida de forma generalizada en toda la provincia y al sindicato le han llegado quejas de muchos municipios del interior como Antequera, Álora o Alfarnate, donde les han informado que han llegado a registrar temperaturas que iban desde los menos un grado hasta los cuatro grados por la mañana en las aulas. Esta misma situación se repite también en Málaga capital, donde hay centros que han registrado los seis grados durante la jornada. En este sentido, Juan Díaz, portavoz del Sindicato de Estudiantes de Málaga, asegura que esta situación les parece “inaceptable”, puesto que “la temperatura mínima que marca la ley para dar clases es de 17 grados y en ninguna aula se está llegando a esta temperatura mínima”.

El problema de que este frío no se pueda paliar en los centros educativos se debe a que en muchos institutos de toda Andalucía, no solo de Málaga, “no hay un correcto aislamiento térmico o, en la mayoría de los casos, no se enciende la calefacción ya sea por falta de recursos o porque ni siquiera está instalada”, señala Díaz.

Esta situación está siendo denunciada tanto por padres como por estudiantes y profesores que buscan una solución para paliar esta situación que se repite con la llegada del verano, ya que cuando llega el buen tiempo vuelven a hacerse notar las temperaturas extremas y muchos estudiantes dan clases durante los meses de mayo y junio a temperaturas que rondan los 35 grados.

Por ello, estudiantes de toda Andalucía van a concentrarse este miércoles, 1 de febrero, a la hora del recreo en sus institutos. Díaz remarca que lo que exigen es que la Junta de Andalucía invierta parte de su dinero en “adecentar las aulas”. Además, incide en que deben instalar “calderas y aires acondicionados, pero también reformar las instalaciones para que estén completamente aisladas puesto que en algunos centros en los que sí se enciende la caldera, los edificios están tan mal hechos o dejados que por más que se encienda el calefactor, el edificio no se calienta correctamente”.

Estas quejas, Díaz asegura que venían acompañadas de imágenes de estudiantes con termómetros en clase comprobando la temperatura del aula y también fotografías de estos mismos alumnos cubiertos con mantas, guantes, gorros y abrigos en clase que daban la sensación de que estaban estudiando en el patio del centro educativo. Además, algo que ha sorprendido al sindicado de estas denuncias es que “no son casos aislados de uno o dos institutos o de un pueblo que está en la montaña”, sino que el frío ha llegado a muchos centros educativos públicos tanto de Málaga, como de toda Andalucía.