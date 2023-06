Expertos destacan como clave para el éxito innovador de Málaga la colaboración público-privada

LA situación actual del mundo de la tecnología y la innovación

La inteligencia artificial, la robótica, el metaverso o la impresión 3D son algunas de las últimas innovaciones que se están desarrollando dentro del mundo de la tecnología. Carmen Camuñas, responsable del Digital Hub de Acciona, aseguró que el campo más complicado de atender es la robótica por su coste. A día de hoy, las inversiones son altas y “todavía cuesta mucho que sea rentable”. Por ello, señaló que para conseguir beneficio en robótica las empresas “deben buscar proyectos pequeños a uno o dos meses e investigar de qué forma puede influir en el negocio”. Asimismo, Camuñas remarcó que el metaverso todavía no está listo, aunque hay empresas que ya lo han utilizado, sobre todo para crear espacios formativos para poder impartir clases a personas y que estuvieran protegidas. Con respecto a la impresión 3D, apuntó que desconoce si será “la tecnología del futuro”, pero sí que está segura de que “parte de la inversión 3D va a ser a futuro parte de la sanidad”. Asimismo, incidió en que se deben fomentar estas tecnologías y que las capacidades y conocimientos sobre ellas se comiencen a aprender desde el colegio. En cuanto a la inteligencia artificial, José Francisco Aldana, vicerrector adjunto de Transferencia, destacó que la tecnología de IA que se está usando ahora mismo y que "el conocimiento para desarrollar estos modelos de leguaje", ya existía hace 40 años. El problema por el que no se han utilizado antes es que hasta ahora no ha existido “un hardware para usarlo”, es decir, una máquina que pudiera ponerlo en funcionamiento. Además, añadió que en un futuro “la IA va a crear mucha más resolución que cualquier otra tecnología”. En cuanto a estas tecnologías dentro de la Universidad de Málaga, según Aldana, esta institución “tiene el potencial y el conocimiento para participar en el desarrollo de esto, pero no tiene músculo suficiente para poder” y que su modelo “no escala porque las capacidades que tiene un grupo de investigación de la UMA es poca, como una micropyme, tienen poca inversión”. En este sentido, Paloma Simón, program manager del Centro de Ingeniería de Seguridad de Google en Málaga, destacó que, a pesar de todo, la UMA es bastante puntera y que gracias a su formación, los proyectos “van a poder ser emprendedores”. Por su parte, Natalia Pérez, subdirectora de Área de Difusión de Tecnología, Formación, Proyectos y Redes del PTA, indicó que la UMA ha sabido integrarse dentro de este ecosistema de innovación “apartando un poco la figura de universidad y metiéndose más en la parte más empresarial y de mercado”.