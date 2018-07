La Facultad de Ciencias fumigará para acabar con los ácaros y piojos de las palomas

Tras la primavera, después del anidamiento de las palomas y el abandono de los nidos de los pollos, la Facultad de Ciencias se encuentra con el mismo problema todos los años. En sus ventanas se quedan los restos y los excrementos de estas aves y con ellos ácaros y piojos que provocan alguna que otra picadura y erupciones en la comunidad educativa del centro. La próxima semana, la empresa de limpieza se encargará de la retirada y desinfección de los alféizares y la fumigación de las zonas más afectadas. El próximo otoño se va a poner en marcha un programa para evitar la nidificación.

"Es un problema que va a más", explica Antonio Flores, decano de la Facultad de Ciencias y recuerda que las lamas que protegen los ventanales facilitan que los animales elijan estos espacios para anidar. Una vez que el nido está hecho no se pueden mover hasta que los pollos lo abandonan. Pero sí que es viable intentar disuadir a las palomas de que elijan estos lugares. "Hemos contactado con varias empresas que se encargan de hacer instalaciones para evitar que nidifiquen, hay varios sistemas, desde pinchos a un cable eléctrico que las disuade, y utilizaremos el que más convenga", agrega el decano.

En cuanto a los trabajos, Flores destaca que la desinfección no impedirá a investigadores, docentes y alumnos que sigan ocupando sus lugares de trabajo y asegura que "no va a alterar la marcha del centro, puede que algún laboratorio esté cerrado durante un día para que hagan acción los productos pero no creo que se alargue más en el tiempo".