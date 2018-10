Familias de Teatinos vuelven a reclamar institutos en el distrito

"¿dónde está el instituto para poder estudiar?", se preguntaban ayer los participantes en la concentración frente al nuevo centro que se levanta en el distrito de Teatinos. Un equipamiento que no cuenta con Bachillerato en su oferta y que ni siquiera podrá cubrir en el futuro las necesidades de las ocho promociones de 11 y 14 alturas que se están construyendo a su alrededor. Las familias volvieron a protestar por la falta de centros de Secundaria y formación posobligatoria en el barrio, por la falta de previsión y por la masificación de los institutos de la zona, lo que hace que este curso unos 300 alumnos estudien en prefabricadas.

"Hay cuatro grupos de cuarto de Secundaria en prefabricadas en el IES Universidad Laboral, aulas que están sin digitalizar, sin baño, mal climatizadas porque las ventanas dan a un muro, y sin puertas, están muy descontentos", apunta Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo. Y los 180 alumnos matriculados en el edificio en obras siguen dando clase en las salas de televisión de la Residencia Andalucía y sus "aulas de latas, que eran el plan B, aún sin terminar un mes después de comenzar las clases", añade Villanueva.

"No tienen previsión ninguna, ni planifican nada y no nos queda más remedio que seguir peleando, necesitamos a otras personas al frente que se tomen interés porque los que dirigen la educación en Málaga van sin rumbo", criticó la portavoz de Prometo y subrayó que "nos preocupa la etapa postobligatoria, el instituto en construcción no tiene Bachillerato, lo que demuestra es que no tienen interés por resolver el problema". Dicen las familias que están "desesperadas" y gritan alto que basta ya de "engaños e incumplimientos" que han llevado a Teatinos y a otras zonas de Málaga "a una situación tercermundista".