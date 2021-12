Félix Bolaños: "Con la Expo 2027 estamos ante una gran oportunidad para Málaga y Andalucía”

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria histórica, Félix Bolaños, vino este domingo a Málaga para apoyar al flamante secretario general provincial del partido, Daniel Pérez, en el estreno de su nuevo cargo. Llega el ministro de Presidencia en medio de múltiples temas que afectan tanto a Málaga y al Gobierno, como pueden ser la Torre del Puerto, la Expo 2027 o el Convento de Capuchinos. De todos estos temas, pero también de la negociación de los Presupuestos, del Covid o de Juan Espadas responde Bolaños.

El alcalde de Málaga le envió hace una semana una carta pidiéndoles que se presente la candidatura de la ciudad para la Expo 2027 en la próxima Oficina Internacional de Exposiciones, ¿entra dentro de sus planes?

El Gobierno ha comunicado ya al alcalde su compromiso con el proyecto, con Málaga y con Andalucía. De hecho, mañana martes, el Consejo de Ministros va a aprobar la presentación de la candidatura de Málaga a la Expo 2027. Y mañana mismo, el delegado de España en la Asamblea General de la Organización Internacional de Exposiciones anunciará la voluntad del Gobierno de España de presentar la candidatura de Málaga. Estamos muy ilusionados con esta candidatura y lo que puede suponer de avance para Málaga y Andalucía.

¿A qué se debe tanta tardanza en el apoyo, tenían otras candidatas y dudaban si embarcarse en la propuesta de Málaga?

No hemos tenido dudas con respecto al apoyo del Gobierno de España a la candidatura, pero queríamos trabajar bien la candidatura y su solvencia. El apoyo es firme y el Gobierno va a trabajar intensamente para que Málaga sea la candidata favorita para albergar la Exposición internacional en el año 2027. Además, lo hará bajo una temática tan relevante como la sostenibilidad de las ciudades, aspecto clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, prioridad de este Gobierno. La Expo 2027 que queremos que se celebre en Málaga se denominará La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible.

Después del anuncio en la Asamblea General de Organización Internacional de Exposiciones, ¿cuáles son los siguientes pasos para promocionar la candidatura?

Ahora toca organizar bien la candidatura y presentar un proyecto inmejorable de Málaga 2027. Después llegará la promoción. Como le decía, el próximo martes día 14 el Consejo de Ministros acordará la presentación de candidatura de Málaga y ese mismo día el representante de España en la Asamblea General de la Organización Internacional de Exposiciones anunciará la intención del Gobierno de presentar la candidatura española, representada por la ciudad de Málaga. A partir de esa presentación, el Gobierno de España trabajará conjuntamente con el resto de Administraciones para ultimar la candidatura de Málaga y posteriormente para promocionarla en la comunidad internacional. Estamos ante una gran oportunidad para Málaga y Andalucía.

La ministra Calviño dijo que De la Torre era un “fenómeno” y que era el alcalde con el que más hablaba de inversiones, pese a ser del PP, ¿tan insistente es?

Esto es un ejemplo de la gran importancia que le da el Gobierno al municipalismo, porque es la política más cercana al ciudadano. Se ha demostrado también en los tiempos más duros de la pandemia y ahora que iniciamos la recuperación económica y social. El papel de los alcaldes, desde las grandes ciudades o desde los pueblos más pequeños, es impagable. Nosotros, como Gobierno, apostamos siempre por la cogobernanza, por trabajar colaborativamente con todas las Administraciones en interés de los ciudadanos.

Un punto de desencuentro con el alcalde puede ser la Torre del Puerto, que él apoya fervientemente y desde el Ministerio de Cultura se ha emitido un informe rechazándola. En Málaga cada vez hay más voces en contra del proyecto, ¿cuál es la posición del Gobierno actualmente?

Como saben, el pasado mes de mayo ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos, emitió un informe contrario a la construcción de la torre al entender que el proyecto provocaría un impacto negativo en el paisaje urbano de Málaga. A raíz de este pronunciamiento, el Ministerio de Cultura inició un expediente informativo sobre el proyecto. Este expediente consiste en recabar la opinión de las partes interesadas, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Autoridad Portuaria y Puertos del Estado, y de instituciones como la Real Academia de Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Escuela de Arquitectura de Málaga y la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Estamos en ese proceso de escucha y de recabar información. Cuando tengamos toda la documentación, se tomará una decisión basada siempre en el criterio de los expertos.

Otro de los puntos en los que el punto de vista del alcalde y el del Gobierno se encuentran es en el Convento de Capuchinos, De la Torre aboga por mantener, al menos, la fachada, ¿se atenderá su petición?

Para el Gobierno de España es prioritario que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso la Policía, tengan unas instalaciones modernas y adecuadas a su importante función. Como saben, el Ministerio del Interior proyecta construir en ese espacio unas nuevas instalaciones policiales muy necesarias en Málaga, con una inversión prevista de más de 9 millones de euros. Desde el Ministerio van a hablar con el Ayuntamiento de Málaga para que les hagan llegar formalmente sus propuestas sobre el edificio y estudiar su viabilidad.

Cada vez hay más voces que apuestan por Málaga como tercer eje económico tras Madrid y Barcelona, ¿comparte esa visión?

Málaga es, sin duda, una ciudad que ha experimentado una gran transformación en los últimos años, y ofrece enormes atractivos en todos los ámbitos. El Gobierno de España apuesta por Málaga y por Andalucía, como demuestra nuestro apoyo a la Expo 2027. Los Fondos Europeos y los Presupuestos que hemos presentado son una magnífica oportunidad para hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible. También para Málaga. Un ejemplo de ello son los cinco millones de euros de los presupuestos destinados a las obras de la nueva sede de la Biblioteca Pública de Málaga. Es importante que haya focos urbanos de desarrollo económico, pero para que la recuperación sea justa, debe llegar a todos los rincones y a todas las personas de nuestro país. Es nuestro compromiso como Gobierno: una recuperación justa de la pandemia.

Siguiendo con los presupuestos, ministro, ¿se están encallando las negociaciones? ¿Cree que saldrán adelante?

No tengo ni la menor duda. El proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno, y que se ha aprobado ya en el Congreso, es el mejor de la historia. Los mejores que España puede tener para abordar su recuperación, la segunda modernización de la economía y el avance en derechos sociales. Como le decía antes, persiguen una recuperación justa, para hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible. Son unos Presupuestos que refuerzan la cohesión social y la cohesión territorial gracias a la inyección extraordinaria de los fondos europeos. Pero es que, además, el 59,8% se destina a inversión social, la mayor cifra de la historia. Incluye medidas para los jóvenes, para los pensionistas, para reforzar nuestro estado de bienestar. Estoy seguro de que se aprobarán porque son los presupuestos que nuestro país necesita. Y, en particular, son extraordinarios para Andalucía; la inversión más alta de los últimos diez años.

ERC está presentando enmiendas a los presupuestos en el Senado para retrasar la votación de los mismos. ¿Cree que está tensando la cuerda demasiado con la Ley Audiovisual y el 6% de Netflix?

Los Presupuestos son buenos para España y son buenos para Cataluña. ERC lo sabe y los apoyó en el Congreso. De hecho, tienen el apoyo de 11 grupos diferentes y son la garantía de una recuperación justa en la que nadie quede atrás. Esto es indiscutible. En cuanto al proyecto de ley audiovisual, pretende impulsar la industria audiovisual en nuestro país y convertir a España en un centro de producción de referencia mundial, que atraiga talento y proteja nuestra cultura y nuestras lenguas, lo que sin duda beneficiará a todos los operadores. Es una ley equilibrada que comienza ahora su tramitación parlamentaria. Hablaremos con los grupos políticos y con el sector audiovisual para enriquecer y mejorar el texto. De lo que no hay duda es de que este gobierno está plenamente comprometido con la protección de las lenguas cooficiales, que no solo es una obligación constitucional, sino una riqueza cultural de nuestro país. Tan español es el castellano como el catalán, el euskera o el gallego. Son una gran riqueza de nuestro país.

Otro de los bloqueos que está sufriendo el Gobierno es el de la renovación del CPGJ, ¿cree que la oposición está teniendo miras electoralistas por encima de los intereses del Estado?

Me cuesta creer que un partido de Estado, un partido que ha gobernado España y que aspira a volver a gobernarla algún día se mantenga en una posición de bloqueo institucional y de incumplir flagrantemente la Constitución. Para el Gobierno es fundamental cumplir el mandato constitucional y que se normalice el funcionamiento de las instituciones. Debemos salir de la anomalía democrática que supone mantener un Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace tres años. Por eso, el Gobierno mantiene total disposición para lograr un acuerdo que permita superar el bloqueo y renovar el CGPJ. Conseguimos renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, ¿por qué el PP no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué pretende? La Constitución les obliga, no hay opción.

Y, en general, ¿cómo valora la oposición, especialmente al Partido Popular?

El Partido Popular confunde oposición con obstruccionismo. Está instalado en el “no” a todo y enredado en sus propios líos internos. Tendría que explicar por qué dice “no” a unos presupuestos que suponen la inversión más alta destinada a Andalucía en los últimos diez años. Al decir “no” a los presupuestos también está diciendo “no” a los andaluces. El PP no tiene un proyecto para España y ni siquiera es capaz de alegrarse de que a nuestro país le vaya bien. Que seamos líderes en vacunación, que la OMS nos haya puesto de ejemplo y nos haya felicitado. Que tengamos cifras de empleo por encima de los 20 millones de ocupados, mejores que antes de la pandemia, o que hayamos sido el primer país en recibir los fondos europeos es una realidad incuestionable que el PP se empeña en negar. El PP nunca ha soportado estar en la oposición.

Las últimas encuestas dan un 18% de los votos a VOX y sitúan al PP por encima del PSOE, ¿les preocupa este crecimiento?

Lo importante son los hechos, los datos reales, y esos nos dicen que somos el primer país de nuestro entorno con una tasa de vacunación del 90%; que tenemos más de 20 millones de empleados; que hemos sido el primer país en recibir los fondos europeos y que hemos presentado unos presupuestos con la mayor inversión de la historia y con casi un 60 % para gasto social. Esto no son opiniones. Son hechos.Este es un momento para preocuparse de las prioridades sociales y no de las electorales. En cualquier caso, creo que los ciudadanos valoran más a quienes estamos centrados en resolver los problemas públicos que en otras cosas que en nada mejoran la vida de las personas.

Respecto a la pandemia, hace tres semanas dijo que estaba en su recta final, ¿le preocupa ahora el aumento de contagios?

Dije que, con toda prudencia y toda humildad, estábamos superando la fase más dura de la pandemia. Ahora estamos en la fase de la recuperación, pero es evidente que el virus no ha desaparecido. Por eso hemos de seguir siendo prudentes. En España no solo tenemos unas altísimas tasas de vacunación, es que no hemos dejado de mantener medidas, como el uso de mascarillas, que en otros países se están imponiendo ahora. Gracias a la fortaleza de nuestro sistema nacional de salud, a sus profesionales, y a la responsabilidad de la población, estamos mejor que otros países y, desde luego, mucho mejor que hace un año. Incluso ahora que tenemos una incidencia alta, la vacunación ha logrado que el número de hospitalizaciones y de ingresados en UCI por COVID se mantenga en cifras bajas.

El Gobierno andaluz es muy insistente reclamando una ley de pandemias, ¿por qué cree usted que no mejoraría nuestro marco legal?

Tenemos las herramientas legales apropiadas para luchar contra la pandemia, tal y como se ha demostrado a lo largo de estos meses. El Gobierno ha dotado a las comunidades autónomas de herramientas jurídicas para evitar criterios diferentes, como es la posibilidad de validación directamente con los tribunales superiores de justicia y poder recurrir en 3 días al Tribunal Supremo. Esto es lo que está ocurriendo estos días en la validación de medidas como el pasaporte COVID en los territorios que lo han solicitado. Y los tribunales las están aprobando siempre y cuando se cumplan los criterios unificados. Esos mismos tribunales son los que van a permitir a Andalucía adoptar las medidas que considere oportunas una vez cumpla con los criterios que le han marcado en resoluciones anteriores. En definitiva: existen herramientas, criterios unificados y unos cauces claros. No es necesaria ninguna ley más. El éxito de España en la gestión de la pandemia lo acredita.

¿Se contempla alguna medida desde el Gobierno respecto al Covid para esta Navidad?

El Gobierno, junto con las comunidades autónomas, siguen muy de cerca la evolución del virus y la vacunación a través del Consejo Interterritorial de Salud. Creemos que se está actuando correctamente, con los mecanismos apropiados para tratar de detener el virus. Estas navidades seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia individual y colectiva y a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias en todo momento, así como mantener el buen ritmo de vacunación.

Acerca de la vacunación, ¿contempla el gobierno una cuarta dosis de la vacuna?

La fase actual de vacunación establece una tercera dosis, la dosis de refuerzo para grupos de población de riesgo. Actualmente, el 70% de los mayores de 70 años ya tienen puesta esta tercera dosis. El resto de medidas, si se adoptan, serán siempre de acuerdo con los expertos y la ciencia.

Bajando a Andalucía, ministro, ¿se cierra la brecha que podía haber en el PSOE andaluz con la elección de Espadas?

Juan Espadas en el secretario General del PSOE de Andalucía y el candidato socialista a la Junta de Andalucía porque así lo han elegido sus militantes. El PSOE elige siempre a sus representantes a través de la democracia interna, algo de lo que carecen otros partidos. Dicho esto, no hay ninguna brecha en el PSOE andaluz. El PSOE-A siempre ha tenido a Andalucía en el centro. Y al frente de este PSOE, Juan Espadas, un socialista comprometido con su tierra, con sensibilidad por los que más sufren en momentos duros como ha sido esta pandemia, que se conoce cada rincón de Andalucía y que estoy seguro, será el próximo presidente de Andalucía porque así lo decidirán con su voto los y las andaluzas en las próximas elecciones autonómicas.

Hay sectores dentro del socialismo andaluz que critican que Espadas es el candidato de Ferraz y cuenta con poca autonomía propia.

Juan es el candidato de los militantes andaluces, que son lo que le han elegido para serlo. Si algo caracteriza al Partido Socialista es que somos el primer partido en democracia interna y una vez elegidos los candidatos por las bases, son los candidatos de todo el Partido Socialista. Pero, además, es el candidato de todos los andaluces, porque ha intentado que Andalucía tenga presupuestos. Ha mirado por el interés general de Andalucía desde la oposición, un ejemplo para todos.

Moreno Bonilla ha apuntado a los meses de junio y octubre para las elecciones andaluzas, ¿cómo valora el adelanto electoral?

Nuestro horizonte inmediato es un horizonte social, no electoral. Nadie puede pensar en sí mismo cuando hay tantas urgencias que resolver y tantas oportunidades que aprovechar. Andalucía no se merece la inestabilidad política ni la incertidumbre constante de si irá o no a elecciones. Estamos saliendo de una crisis, la crisis provocada por el Covid y España entera necesita, más que nunca, la estabilidad institucional y política que requiere estar únicamente centrados en la recuperación. Si Moreno Bonilla considera que ha agotado su mandato y que no puede seguir gobernando en Andalucía, que convoque elecciones. El Partido Socialista sí está preparado para ofrecer la estabilidad que necesitan los andaluces y Juan Espadas será el presidente de todos y todas ellas.