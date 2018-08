Una Feria con muy pocos cruceros

Al igual que ocurre con la Semana Santa, la Feria no despierta ningún interés para las compañías crucerísticas que traen a sus barcos al puerto. En el presente año, sólo tres buques realizando cuatro escalas visitarán las aguas malacitanas en la semana de los festejos de agosto, una cifra que, de no haber atraques imprevistos, posiciona a estas significativas jornadas como las terceras peores en la última década. Esta circunstancia que aun no han podido paliar los diferentes responsables turísticos malagueños que de forma habitual mantienen reuniones con las más importantes navieras del mercado crucerístico internacional, enlaza directamente con el hecho de la significativa disminución de escalas en la capital de la Costa del Sol durante el trimestre veraniego; una paradoja difícilmente entendible cuando se ven las programaciones e itinerarios que estas compañías presentan para sus navegaciones por el Mediterráneo durante los meses de junio, julio y agosto.

Pero dejando a un lado esta compleja situación y centrándonos en los próximos días de fiesta, el primer buque de desembarcará en la Feria será el Harmony G, un yacht-cruise de 54 metros de eslora que puede embarcar a un máximo de 44 pasajeros. Realizando itinerarios redondos entre Málaga y Lisboa, este pequeño barco que desde junio a octubre cumplimentará esta ruta con embarques y desembarques completos, podría ser el único que ofertara alguna actividad relacionada con los festejos de agosto; un hecho muy factible ya que el carácter exclusivo de estos viajes posibilita modificaciones parciales en sus horarios e itinerarios. Siguiendo la cronología de la semana ferial, el domingo 12 atracará el Marella Spirit que cumplimenta una temporada entre junio y octubre en la que realizará un total de 25 rutas con inicio y final de viaje en Málaga. Manteniendo embarques y desembarques su salida está programada para las 21:00.

Con otra escala del Marella Spirit prevista para el domingo 19, el tercer barco que atracará durante los festejos de agosto será el MSC Magnifica en una visita en tránsito que lo mantendrá en aguas malagueñas entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde. Cuatro escalas realizadas por tres barcos diferentes en las que los horarios y los embarques y desembarques facilitarán muy poco que los turistas de estos buques puedan visitar de la Feria.