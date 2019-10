Fernando Francés es absuelto de la agresión a Marina Vargas por falta de pruebas

El exsecretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, ha sido absuelto por "falta de pruebas" del delito leve de malos tratos por el que le denunció la artista granadina Marina Vargas. El juzgado número cuatro de Santander ha seguido el criterio de la Fiscalía, que propuso hace unos días desestimar la denuncia por falta de pruebas.

Así, el juez Luis Enrique García Delgado señala "que no hay prueba suficiente de los hechos denunciados, prevaleciendo así la presunción de inocencia de Francés".

La creadora interpuso una demanda el 17 de julio de 2018 contra el entonces director del CAC, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, por una agresión en la Feria de Arte de Santander, "donde me abofeteó, me gritó y me humilló en público", explicó Vargas a este periódico en julio. "Tras señalarme con el dedo y repetirme "la has cagado, la has cagado", me golpeó el rostro con la mano", contaba en su muro de Facebook hace un año.

El magistrado del Tribunal admite que "no consta acreditado que Francés golpeara en la cara a Vargas" al tiempo que decía dicha frase. El súbdito británico Michael Leon Martin Winider, propuesto por la acusación particular como prueba, manifiesta tajantemente que durante esa conversación entre los dos no existió "contacto físico entre ellos". La segunda declaración que desmiente la de la víctima es la del otro testigo, en este caso propuesto por la defensa, Javier Ernesto Marín. Él niega "la existencia de cualquier agresión o amago de agresión".

La sentencia de seis página destaca que la declaración de la artista es "prolija en detalles que alguien que miente no suele manifestar". Con lo cual, "existe una insuficiencia probatoria derivada no tanto de la falta de fiabilidad de la declaración de la denunciante como de la insuficiencia objetiva del acervo probatorio para desvirtuar el principio de presunción de inocencia que ampara al denunciado".

Para la artista granadina, "ya está todo claro y visibilizado" por lo que no presentará recurso alguno después del juicio celebrado el 24 de octubre. "Ya no depende de mí, sino del sistema del arte que da cobijo a este tipo de actitudes y seres (por llamarlo de alguna manera)", declara a este periódico.

Por su parte, Francés aclara que no es culpable y que "pese a todas las personas que allí estaban presentes, ninguna corrobora su versión". "No se ha podido demostrar nada porque simplemente no lo hice", zanja el galerista, que dimitió de su cargo en la Junta de Andalucía el pasado agosto.

El juez también desestima la querella por denuncia falsa contra Vargas "al no haber elementos de juicio que permitan pensar en una fabulación de la denunciante, que señala desde el primer momento, es decir, desde la interposición de la denuncia, que existen cámaras de seguridad que pudiera haber grabado los hechos, lo que no es congruente con la presentación de una denuncia falsa, pues en tal caso lo que se procura es construir una versión falaz de los mismos para lo cual los elementos corroborados se los suele fabricar el propio denunciante, sin señalar nunca un elemento tecnológico que le puede dejar en evidencia", apunta el magistrado.