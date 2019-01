El sector turístico andaluz es optimista para 2019 y pide diálogo al nuevo consejero

Andalucía lleva varios años batiendo su récord turístico y lo normal sería que, antes o después, se ralentizara el crecimiento, máxime cuando los países competidores del Mediterráneo están atrayendo a millones de turistas con precios muy bajos o cuando se cierne la incertidumbre del Brexit sobre el principal turista internacional andaluz. Nadie tiene una bola de cristal y pueden pasar muchas cosas inesperadas, pero las perspectivas para este 2019 son, en principio, positivas. El consejero de Turismo, Juan Marín, vaticinó en una entrevista publicada ayer en este diario que el turismo crecería en Andalucía en torno a un 3% este año y los empresarios que han asistido a esta nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid también se muestran optimistas, aunque cada uno tiene sus matices.

“Hay datos positivos pero no son plenamente satisfactorios. Tenemos que seguir trabajando porque hoy en día nos queda mucho que realizar. Tenemos un destino competitivo pero todavía tenemos que adaptarlo a la nueva era”, indica Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, quien subraya que “no tenemos datos de lo que hacen los turistas en el destino”. De cara al 2019, Callejón estima que “habrá más viajeros pero menos pernoctaciones que en 2018 y 2017”.

El presidente de los hoteleros de Málaga, una provincia que aglutina el 40% de las pernoctaciones hoteleras de la comunidad, apunta la necesidad de hacer una oferta “microsegmentada”, es decir, darle a cada turista justo lo que busca de forma personalizada. Callejón también recuerda la problemática que están teniendo los hoteles por la proliferación de las viviendas turísticas y reclama al nuevo gobierno andaluz que “coja el toro por los cuernos y saque un solo decreto de forma necesaria y urgente” que iguale los derechos y los deberes de los hoteles, apartamentos y viviendas turísticas. También pide al nuevo titular de Turismo, Juan Marín, un nuevo decreto de hoteles de cinco estrellas gran lujo “que en Andalucía no tenemos desde 2010 y es fundamental porque estamos compitiendo con el resto de autonomía en desventaja, porque no podemos sacar un proyecto de gran lujo porque no hay normativa. Hay que pisar el acelerador”.

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, apunta que es clave que haya una colaboración entre el sector público y el privado. “Pedimos a la nueva consejería de Turismo diálogo, mucha sensatez, saber escuchar y le ofrecemos la mano tendida para que puedan hacer una magnífica labor. Estamos esperanzados con que haya un nuevo gobierno que esté próximo a los planteamientos de la industria turística”, comenta González de Lara, quien resalta que “el turismo es la industria de la paz porque las administraciones discuten poco y esperamos que se siga escuchando a los profesionales”.

El presidente de la CEA afirma que el 2018 “ha sido un gran año y ojalá podamos mantener los parámetros en 2019”, considerando importante para ello que las Administraciones apoyen medidas contra la desestacionalización, la promoción turística y generen confianza. “El sector turístico tiene que seguir dando pasos gigantescos en la digitalización y abrir mercados cada vez más lejanos, porque el reto es Asia y para ello hay que tener estrategias concertadas en este 2019”, insiste González de Lara.

Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, asegura que se prevé un aumento del turismo a escala mundial de entre el 3 y el 4% “lo que indica la fortaleza del sector turístico, que cada vez va ganando más peso en la agenda política de las ciudades”. Butler espera que España “siga consolidando esa segunda posición mundial y la primera en competitividad turística”.