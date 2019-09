Fomento fija para finales de este año año el traslado de los restos musulmanes del Metro de Málaga

El traslado de los restos musulmanes de los siglos XI, XII y XIII encontrados en el tramo del Metro en la Avenida de Andalucía y en Armengual de la Mota, que serán objeto de conservación y puesta en valor a través de su musealización, habrá culminado a finales de este año. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien ha precisado que esta semana ha arrancado la fase una vez recibida la autorización de Cultura.

La empresa especializada contratada por la UTE Metro Conexión, que ejecuta la obra de terminación del tramo Renfe-Guadalmedina del Metro de Málaga, ha iniciado las labores de protección de los elementos y estructuras, que serán objeto de protección, extracción, embalaje, transporte y almacenamiento.

La consejera ha afirmado también que los restos serán almacenados en el primer nivel del túnel bajo los Callejones del Perchel, junto a la rampa de acceso a la excavación próxima a la calle Malpica, donde también se localiza la muralla nazarí. Este primer nivel subterráneo reúne las condiciones óptimas para su almacenamiento hasta que se redacte el proyecto de musealización y se ejecute dicho recinto para la puesta en valor didáctica, que se localizará también en este mismo emplazamiento. El primer nivel de túnel es un espacio libre de la explotación, ya que los trenes circularán por el segundo y tercer nivel del túnel, al confluir en este tramo las líneas 1 y 2.

La muralla nazarí

La consejera ha anunciado que, además, esta localización cuenta con una ventaja añadida ya que en su interior se halla también la muralla nazarí, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), que se descubrió durante el inicio de la construcción de este tramo del Metro de Málaga, entre 2009 y 2010, y que fue objeto de un proceso posterior de apeo, consolidación e integración durante 2014 y 2015.

Carazo ha indicado que se aunará la puesta en valor de los restos hallados desde marzo del presente año en la avenida de Andalucía, correspondientes al arrabal oeste de la Málaga Musulmana (Arrabal de Attabanim, que data el periodo de los siglos XI a XIV), y la visualización de la propia muralla nazarí (originaria del S.XIII) en este futuro espacio museístico. Con ello se configurará un espacio cultural en la propia infraestructura de metro de gran interés para la ciudadanía y visitantes.

"Un compromiso incumplido"

La consejera ha añadido que, además, con dicho proyecto se dará respuesta a un "compromiso incumplido del anterior Gobierno" para la puesta en valor de la muralla nazarí, que, dice, "no llegó a materializar ni a definir a través de un proyecto".

Durante la comparecencia, Marifrán Carazo ha reiterado que su departamento está cumpliendo "escrupulosamente" con las determinaciones de las resoluciones y autorizaciones de Cultura, conforme a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 14/2007, “conciliando la intervención arqueológica con el avance de la obra para tratar de minimizar la posible incidencia en los plazos e imprimiendo la máxima agilidad y coordinación entre los diferentes agentes que intervienen”.

Finalmente, ha añadido que la resolución adoptada por Cultura "no tiene precedente en el desarrollo de las obras del Metro, pues pese a no tener la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC), van a ser objeto de protección, conservación y puesta en valor de aquellos elementos y estructura que presentan un mejor estado de conservación y valor representativo". Además, ha recordado que una resolución de Cultura de julio de 2012 sobre restos hallados en esta misma zona de la estación de Guadalmedina determinó que no era necesario protegerlos y conservarlos tras su inventariado. En cambio, en palabras de la consejera, "el nuevo Gobierno andaluz sí apuesta por la musealización de los restos aunque no sean BIC".