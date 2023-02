La Formación Profesional como solución para reducir el paro juvenil en Málaga

“La Formación Profesional Dual es el empleo”, así lo ha asegurado este jueves Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo, en la reunión que ha tenido lugar en la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) entre empresarios, cámaras de comercio y la Junta de Andalucía para impulsar esta modalidad de FP, en la que parte de la formación del estudiante se realiza en la escuela y otra en las empresas. De este modo, con el impulso de esta FP Dual se busca proporcionar a los empresarios nuevos perfiles profesionales que están demandando desde hace varios años para poder así crecer.

En esta reunión también han estado presentes Javier González de Lara, el presidente de la CEM; Sergio Cuberos, el presidente de la Cámara de comercio de Málaga; Rocío Blanco, la consejera de Empleo; y Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga.

Durante esta reunión, la consejera de Desarrollo Educativo ha señalado que están están trabajando en un acuerdo sobre la Formación Profesional en la comunidad autónoma que considera que “marcará la planificación estratégica de los próximos años en Andalucía”. De este modo, Del Pozo ha insistido en que “la FP es importante porque nos estamos jugando el futuro de Andalucía”, puesto que “las empresas no pueden seguir creciendo como quisieran porque necesitan nuevos perfiles profesionales” que no encuentran ni en Málaga, ni en ninguna otra provincia de Andalucía. Por lo que ratifica que no pueden consentir que con los últimos datos de paro juvenil y con “el talento de Andalucía, los empresarios no puedan utilizarlo y tengan que recurrir a personas de fuera para seguir trabajando”.

Por ello, la Consejería de Desarrollo Educativo con estas reuniones, que están realizando en todas las provincias andaluzas, quiere comenzar “a captar las necesidades de los empresarios e intentar dar respuesta a esos perfiles profesionales que hacen falta en muchos sectores y que en estos momentos no tienen”.

En este sentido, Javier González de Lara ha señalado que se debe “romper esa brecha del desempleo juvenil que tanto nos acucia”. Por lo que considera que la Formación Profesional es “un puente a la empleabilidad casi con todo tipo de garantías”. De igual forma, ha incidido en que el objetivo de esta mesa es “abrir un diálogo donde podamos poner en común los empresarios, las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio cuáles son las necesidades en materia de cualificación profesional y adaptación del personal al mercado de trabajo que hay en Málaga”. De esta forma, se introducirán dentro del mundo de la FP dual, donde la Consejería se compromete a ayudarlos a encontrar esos perfiles que necesitan y a formar a los jóvenes para que estén totalmente cualificados para desarrollar la labor que demandan.

De igual forma, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha incidido en que la FP dual es “un arma fundamental para luchar contra el desempleo y para mejorar la cualificación” de los trabajadores. Por su parte, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha señalado que la Málaga tiene el reto de mejorar los datos de empleo juvenil y considera que el fomentar y buscar más alumnos para la FP es muy positivo porque “es fundamental para tener una estructura económica sólida y unas perspectivas de empleo adecuadas” y también “es una gran oportunidad para los empresarios de encontrar mano de obra cualificada, pero tienen que ser conscientes de que deben ayudar a la formación de los estudiantes”.

Con respecto a los datos sobre Formación Profesional Dual que maneja Málaga en los últimos cuatro años, es decir, desde 2018, se han duplicado las cifras de los estudiantes que cursan esta modalidad de FP. En 2018 había 1.043 estudiantes de FP Dual en Málaga y ahora hay cerca de 2.000 alumnos matriculados. Además, de 73 proyectos en cuatro años se han pasado a 121 y de contar con 596 empresas interesadas en esta FP, se han alcanzado las 1.438. A nivel de Andalucía, hay unos 40.000 matriculados en Formación Profesional, de los cuales casi 15.000 son estudiantes de la modalidad Dual.