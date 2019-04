Francisco Luis Carrasco, pediatra del centro de salud de San Andrés-El Torcal de Málaga, ha cumplido este domingo, bien temprano, con su dosis de kilómetros que todo corredor popular sabe que le reconforta y que le aporta el equilibrio necesario para hacer balance de la semana que acaba y encarar la que empieza con la mente y el cuerpo sanos. Pero esta tirada dominical no ha sido una cualquiera para este pediatra de 59 años.

El viernes vivió un suceso que nadie olvida. "Iba, temprano, a mi trabajo, y lo hacía circunstancialmente en autobús ya que lo suelo hacer en coche, y en una de las paradas, al arrancar el vehículo, noté un impacto, y luego vinieron varios más. 'Boom, boom, boom', solo oía eso. Me di cuenta, en medio de la confusión, de que el autobús estaba arrollando coches. Uno, otro, y luego otro y otro más. En ese momento, la gente empezó a chillar, a gritar, y yo intenté calmarla como pude".

Eran las 08.15 en la calle Héroe de Sostoa, por donde circulaba un autobús de la línea 1 de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) de Málaga. El conductor, de 49 años, había sufrido una parada cardiorrespiratoria mientras estaba al volante y el vehículo iba a la deriva: recorrió sin nadie a los mandos más de treinta metros y se llevó por delante a doce turismos.

El pánico se apoderó de los trece viajeros, entre ellos tres menores de edad, y de los ciudadanos que contemplaban la escena en la calle. La casualidad quiso que entre los ocupantes estuvieran dos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Francisco Luis Carrasco y Clara Sanchez, una médica de Familia de 30 años natural de Zamora y que también se encaminaba a su centro de salud, el de Huelin. Entre los dos le salvaron la vida al chófer de la EMT, al que antes de que llegaran al lugar los efectivos de emergencia le practicaron una maniobra de recuperación cardiorrespiratoria que le sacó de la muerte.

"Una vez que tranquilicé a los pasajeros me fui hacia el conductor y vi que estaba totalmente inerte. Intenté ver lo que pasaba: al principio pensé que se trataba de una crisis epiléptica, pero pronto comprobé que el hombre estaba totalmente rígido. Mi obsesión y la de otros pasajeros era quitarle el pie del acelerador para que el autobús se parara y, al tiempo, sacarlo del cubículo en el que estaba para poder asistirlo. Pero no sabíamos cómo parar el autobús, había muchos botones. No sé cómo lo conseguimos, pero con la ayuda de los viajeros lo logramos”, cuenta Francisco Luis.

Clara se unió a su compañero pediatra. "Entre los dos hicimos la maniobra cardiorrespiratoria cuando logramos ponerlo en el pasillo, en una superficie rígida: ella y yo nos fuimos relevando hasta que se presentó el 061 y ya nos sustituyó", relata él. El conductor se recupera del infarto en el Hospital Regional de Málaga. El último parte médico asegura que el hombre se encuentra estable dentro de la gravedad.

"Dentro del autobús y en la calle había mucho miedo. No soy ninguna heroína: soy médica nada más e hice lo que tenía que hacer. Para eso estamos. Mucha gente se acercó a ayudar", resalta la médica zamorana afincada en la Costa del Sol. Por su parte, Francisco Luis admite: "no sé de dónde saqué las fuerzas para ayudar a este hombre; he hecho dos maniobras de reanimación en carretera, por accidentes de tráfico que me encontré. Pero nunca me había pasado algo así siendo yo uno de los afectados".

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se ha puesto en contacto con los dos trabajadores del SAS. "Os doy las gracias en nombre de la sanidad andaluza: nuestra labor como buenos samaritanos es una garantía para nuestros pacientes", les transmitió el consejero. Y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que va a proponer a los grupos municipales que los dos empleados del SAS y un pasajero que también colaboró en la salvación del conductor reciban menciones honoríficas del Ayuntamiento por "su valientes y solidaria intervención" en el suceso. La EMT también les ha felicitado.

Francisco Luis trata de mirar al frente. El sábado, solo un día después del accidente, volvió a subirse al mismo autobús, el 1, en la misma parada, "sin necesidad de hacerlo. Quería sacudirme cuando antes del shock. Esta vez iba con mi hija mediana. Cuando ella entró conmigo en el autobús el conductor me reconoció y a ella le guiño el ojo".