El Colegio de Arquitectos de Málaga se abre a tender puentes con la Junta de Andalucía en el proyecto del tercer hospital. Así lo expuso a este periódico el decano del ente, Francisco Sarabia, quien fue claro al defender las razones de peso que existen para ir adelante con un contencioso judicial. Sarabia da por seguro que una vez presentado el recurso se abrirá un escenario de diálogo.

"Pretendemos que las licitaciones de la Junta se ajusten a criterios de calidad", expuso, al tiempo que abrió la puerta a la posible retirada del litigio "pero tenemos que ver satisfechas nuestras expectativas de manera extraprocesal". "Habría que sentarse y acordar unos criterios en los que las dos partes nos sintamos cómodos de cara al futuro", explicó.

Respecto a la posición en la que queda el colegio con el paso dado, Sarabia dijo estar recibiendo "presiones de toda índole" y aclaró que será un juez el que determine quién tiene razón. "En conversaciones con altos cargos de la Junta ya dije que no iba a haber problema porque el interés de la Junta por el tercer hospital no puede ser mayor que el que tiene el colegio. Pero el fin no puede justificar los medios", declaró.

Y abundó en otra idea. "Nuestra voluntad no es dinamitar el proyecto, si fuese así nos encasillaríamos en que no es razonable y llegaríamos hasta las últimas consecuencias, pero estamos abiertos a que la Junta vea qué posibilidades hay", dijo. Y advirtió: "Si la Junta cree que el pliego es razonable habrá que ver qué dice el juez; creemos que hay posibilidad de reconducir la situación, no debemos abocarnos a n fallo judicial que podría llegar dentro de tres o cuatro años".