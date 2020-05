Francisco de la Torre: “Espero que Cassá no cambie de posición; voy a hablar con PSOE y Málaga Adelante”

Francisco de la Torre retoma las riendas del Ayuntamiento de Málaga 38 días después de ser operado de una lesión cerebral. Y lo hace con la firme intención de agotar los tres años de mandato que le quedan por delante. “Yo en lo que he pensado en este tiempo es recuperarme bien y de estar los cuatro años de legislatura. En los momentos difíciles es cuando más compromiso tengo de meter el hombro. No pienso más allá de esta legislatura. Me quedan tres años y en eso estoy”, aseguró este lunes el alcalde en una entrevista con la Cadena Cope.

Cuestionado por una posible moción de censura por la baja de Juan Cassá de Cs y su marcha al grupo de no adscritos, De la Torre se mantiene abierto a futuros acuerdos de gobierno: “No sé si la oposición planeará una moción de censura junto a Cassá. Espero que Cassá no cambie de posición. Mi intención es hablar con PSOE y Adelante Málaga para consensuar planes de gobierno y sacar adelante Málaga”, afirma en la entrevista con Adolfo Arjona sobre el movimiento del ex portavoz de Cs en el Ayuntamiento, De la Torre prefiere ser cauto: “No tengo datos para opinar sobre la ética de Cassá. Es un tema delicado. No sé si lo podría haber comunicado más adelante, eso es cosa de él. Con Cassá he estado bien los tres primeros años y luego quiso mantener las distancias. Luego sus resultados electorales no fueron buenos. Esta legislatura sí ha mantenido sus compromisos, ahora no sé qué decisiones tomará. No sé qué tiempo tardará en llamar. El tendrá que decirme sí va a seguir en esa continuidad o no. Por mi parte, tengo que decir que nuestro objetivo de mejora de la ciudad serán sometidos al consenso con los grupos de la oposición”, aseguró a la Cope.

El regidor también destacó que anoche tenía previsto telefonear al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga: “Llamaré a Daniel Pérez para ver que quiere resolver en esa reunión bilateral para tratar todas las cuestiones. Mañana hay una comisión de seguimiento del Covid donde están todos los grupos. Las 22:00 es una hora discreta, antes de la intervención he estado desde las 7:00 hasta la 1:00 de la madrugada, no pretendo volver a ese ritmo. Estoy muy satisfecho, en especial de Susana Carrillo, por llevar a cabo un gran trabajo”, destacó De la Torre.

Sobre su estado de salud, el alcalde confesó que se encontraba mucho mejor: “La Semana Santa fue para mí muy dura, ya lo era las anteriores, pero tuve jornadas de hasta 18 horas de trabajo. Tuve un resbalón en noviembre y no le presté atención pero hubo un pequeño derrame interno del que no era consciente y eso provocó la urgencia y la intervención del doctor Arráez. Ya estoy a pleno rendimiento. Cuando me hacen el TAC se detecta la existencia del hematoma y de que tengo que ser intervenido. No tuve miedo, lo afronté”.

Por otra parte, por medio de un artículo escrito para El Mundo, el veterano regidor, que recientemente cumplió 20 años en el cargo, opinó que es el momento de “crear un clima favorable a grandes y amplios acuerdos”. “Lo que era conveniente tras el 10-N se ha convertido en necesario”, explica en el documento, en el que incide en que España “merece una gran coalición capaz de sostener un Gobierno cuya gestión tenga el bien común y el interés general como únicas guías”.

“La crisis sanitaria y socialeconómica actual hace que la falta de visión y altura de miras que la impidió resulte hoy aún más perjudicial”, valoró De la Torre, para quien un Ejecutivo “con la solidez de tan amplio apoyo se habría enfrentado a la pandemia con más anticipación y eficacia en lo sanitario y tendría ahora más capacidad de sumar esfuerzos públicos y privados ante la urgente recuperación económica”. Incluso, llegó a señalar que la atención que el Gobierno de Pedro Sánchez dedicó al conflicto catalán en enero y febrero pudo haber dilatado la capacidad de respuesta posterior ante la pandemia. “Esos días habrían sido clave para reaccionar a tiempo ante la tormenta que amenazaba al mundo, pero nuestro Gobierno tenía su campo de visión ocupado por otras urgencias”, escribe. Para el alcalde malagueño, “para ser una democracia madura, hay que dejar atrás el frentismo, las tácticas cortoplacistas y de tierra quemada”. Un mensaje que tiene, como poco, un doble receptor: por un lado, el PSOE, al frente del Ejecutivo; por el otro, su partido, el PP, que en las últimas semanas está dando muestras de confrontación clara con el primero.

El alcalde afirmó que si bien Sánchez erró en la decisión tras las urnas el 11 de noviembre, “está a tiempo de corregir el rumbo y sentar las bases para la España del siglo XXI”. “Un país con un futuro espléndido que merece una gran coalición capaz de sostener un Gobierno cuya gestión tenga el bien común y el interés general como únicas guías”, agregó. Más allá del modo en que se afronta la crisis sanitaria, consideró que un Gobierno de coalición, que sumaria 208 diputados con populares y socialistas, 218 con Ciudadanos, “hubiera dado solidez para plantear con éxito respuestas constitucionales y legales, generosas y firmes, que permitieran cerrar las heridas en Cataluña, superar la honda fractura de sus sociedad y asegurar la lealtad de la Generalitat al resto de España”.