Fuente de Piedra, un pueblo sin agua potable en sus viviendas

Fuente de Piedra lleva ya casi tres años sin poder consumir el agua que sale por los grifos, ya que no es apta para el consumo humano, aunque sí para la realización de las diferentes tareas domésticas. También se puede utilizar para regar las plantas, algo que algunos vecinos aseguran que hacen solo de vez en cuando para que no mueran, ya que los niveles de los pozos de abastecimiento siguen bajando por la falta de precipitaciones en la zona.

La falta de agua potable se ha convertido en un asunto de interés prioritario en la localidad, hasta el punto que muchos vecinos rechazan directamente responder al ser preguntados por este tema, alegando que existe mucha tensión con este asunto desde que en las pasadas elecciones municipales se convirtiera en una de las cuestiones centrales de la campaña. Entre estos vecinos se encuentran algunos que poseen negocios en la localidad y que aseguran que es un asunto delicado y que no quieren herir sensibilidades de ningún habitante.

Otros, como es el caso de Noel Chic, que regenta un bar en la Plaza de la Constitución, no tiene problema a la hora de hablar de la falta de agua, una carencia que le obligó a adaptar su establecimiento para seguir funcionando con normalidad. Entre esos cambios se encuentra el hecho que tener que realizar modificaciones en la máquina de café para que pueda extraer el agua de las botellas de 20 litros de agua mineral que adquiere de forma continuada para evitar el uso del agua de la red pública.

“Tenemos que comprar unas 40 botellas mensuales”, algo que le supone un gasto añadido para su negocio, ya que también tiene que recurrir a este tipo de agua para poder elaborar la comida que ofrece a sus clientes y así poder continuar con normalidad su actividad de hostelería en este municipio.

En cuanto a las posibles soluciones, ve complicado que pronto puedan encontrar alguna. Y es que los pozos de municipio están muy salinizados y el trasvase desde el pantano de Iznájar es algo que no termina de ver como una solución a corto plazo, por lo que cree que tendrán que continuar con la situación que están viviendo y a la que han tenido que amoldarse, aunque no deja de reconocer las incomodidades que conlleva.

El trasvase desde el pantano de Iznájar es una de las ideas propuestas

Mientras tanto, en la barra toma un té una de clientas, Mercedes Estrada, que se vino desde Cataluña a Fuente de Piedra buscando “tranquilidad”. Ahora también tienen que hacer frente a la incomodidad que conlleva el no poder tener agua potable en casa, por lo que recurre a la compra de agua embotellada de pequeño tamaño, ya que asegura que las garrafas grandes no puede subirlas a su casa, por lo que tampoco acude a recoger agua de las cubas que realizan repartos gratuitos dos veces a la semana.

“Llegué a firmar un contrato con una empresa que hace suministros en las viviendas, pero no puedo luego cambiar las garrafas”, dice. Así que tuvo que desistir de esta forma de abastecerse de agua potable.A pesar de este déficit, en los comercios aseguran que no existe un aumento de la compra de agua embotellada, y es que sostienen que antes de que se iniciasen los problemas, la gran parte de los vecinos ya la adquiría de esa forma. Una teoría que refrenda otra vecina que prefiere quedar en el anonimato, señalando que “el agua de aquí ya tenía mucha cal, por lo que muchos compramos agua embotellada desde antes”.

Y es que los vecinos habrían tirado del agua que se reparte en cubas para elaborar la comida o para dar de beber a los animales, por lo que no faltan cada martes y viernes al encuentro con los camiones que se desplazan a la localidad para realizar el reparto desde hace casi tres años, aunque hubo un periodo de tiempo en el que el asunto pareció que se solventaba y pudo utilizarse el agua de la red. Pero al poco tiempo volvieron los problemas.

Un agua que los vecinos reconocen que incluso durante la ducha se puede percibir el sabor salado que presenta. Otros aseguran que se notan los restos de sal en la piel al terminar de ducharse. Una situación compleja que muchos esperan que no vaya a mayores. Y es que la ausencia de lluvias hace temer que si las precipitaciones siguen sin llegar, el nivel de los pozos siga bajando y puedan producirse problemas de abastecimiento, lo que agravaría de forma notable el problema al no poder disponer de agua en las casas. “Todavía no hay mucho problema, que abres el grifo sale agua”, asiente María mientras otra vecina apunta la falta de lluvias que se padece.

El agua presenta una gran cantidad de sal y hace que su consumo sea imposible

El municipio hasta el momento no tiene problemas de abastecimiento. El agua incluso puede verse salir por los caños de la fuente situada en su plaza central, aunque la advertencia sobre que se trata de agua no potable puede apreciarse en varios carteles.

Notas de advertencia de agua no apta para consumo humano de las que tampoco escapa el centro de recepción de visitantes de la Laguna de Fuente de Piedra, que las incluye en los espejos de los aseos en los que están situados los grifos.

En cuanto a las últimas reuniones que se han producido entre las diferentes alcaldes de la comarca y representantes del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, se mantiene un hilo de esperanza de que puedan servir para una solución, aunque algunos recuerdan que hace muchos años que se viene hablando del trasvase desde el pantano de Iznájar y sigue sin realizarse esta infraestructura que conllevaría una importante obra para tratar de solucionar el problema de agua en la comarca.